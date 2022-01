Combien de temps la chute du marché de la crypto va-t-elle durer ? | Cryptomonnaie

Les acheteurs tentent de prendre l’initiative car certaines pièces sont revenues en zone verte.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Malgré la chute du début de journée, le Bitcoin (BTC) a réussi à se redresser, progressant de 1,82%.

Graphique BTC/USD par TradingView

Sur le graphique journalier, Bitcoin (BTC) continue de se négocier dans le large canal entre le support à 39 573 $ et la résistance à 45 478 $. Pour le moment, ni les haussiers ni les baissiers ne dominent, ce qui est également confirmé par le faible volume des transactions.

Si les acheteurs peuvent approcher 43 000 $ et se fixer au-dessus, il y a de fortes chances de voir une légère croissance à 45 000 $.

Bitcoin se négocie à 42 342 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Ethereum (ETH) a gagné moins que Bitcoin (BTC) car le prix du principal altcoin a augmenté de 0,32 %.

Graphique ETH/USD par TradingView

Jusqu’à ce qu’Ethereum (ETH) se négocie au-dessus du support à 2 987 $, il n’y a rien à craindre même si le volume de vente a augmenté. Cependant, si le prix de la deuxième crypto la plus populaire tombe en dessous de 3 000 $ et s’y corrige, les baissiers pourraient prendre l’initiative et poursuivre la baisse dans la zone autour de 2 800 $ à 2 900 $.

Ethereum se négocie à 3 134 $ au moment de la presse.

ADA/USD

Cardano (ADA) est le plus grand perdant aujourd’hui puisque son taux a baissé de 3 % depuis hier.

Graphique ADA/USD par TradingView

Malgré la chute, l’image à moyen terme n’est ni haussière ni baissière car le prix reste au-dessus de la barre des 1,4 $. Ainsi, la chute s’est accompagnée d’une augmentation des volumes de vente, ce qui signifie que les traders ont peut-être fixé leurs positions courtes.

Si un tel scénario se réalise, il y a une probabilité de voir un rebond vers la zone autour de 1,5 $ bientôt.

ADA se négocie à 1,411 $ au moment de la presse.