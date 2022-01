Le piratage multichaîne s’aggrave alors que la perte de fonds atteint 3 millions de dollars: rapport | Cryptomonnaie

Les utilisateurs du pont inter-chaînes disent que l’entreprise ne fournit pas d’informations claires ou un soutien suffisant.

Les pirates ont continué d’exploiter une vulnérabilité dans le pont inter-chaînes Multichain environ trois jours après l’apparition de la faiblesse et ont volé environ 3 millions de dollars en crypto-monnaie, selon un rapport de la publication en ligne Vice.

« Le piratage contre les utilisateurs de Multichain ne cesse de s’aggraver », a tweeté le journaliste adjoint Lorenzo Franceschi-Bicchierai.

Un certain nombre d’utilisateurs de Multichain ont déclaré sur les plateformes de médias sociaux, y compris la chaîne Telegram de la société, que Multichain ne leur fournissait pas d’informations claires sur les problèmes en cours ou une assistance suffisante.

« Je ne peux pas être le seul à être incroyablement confus par la messagerie de @ MultichainOrg ici », a tweeté le commentateur et podcasteur ChainLinkGod.eth 2.0 à ses plus de 130 000 abonnés. Il a inclus des captures d’écran d’un message Medium indiquant que « les fonds étaient sûrs et dangereux en même temps »

Je ne peux pas être le seul à être incroyablement confus par @MultichainOrgla messagerie ici Les fonds de Schrödinger, à la fois sûrs et dangereux pic.twitter.com/AW8s8aAhHk – ChainLinkGod.eth 2.0 (@ChainLinkGod) 19 janvier 2022

La saga a commencé plus tôt cette semaine lorsque Multichain a demandé à ses utilisateurs de supprimer les approbations pour six jetons, avertissant que sinon leurs actifs seraient exposés à une faille de sécurité. Les jetons étaient WETH, PERI, OMT, WBNB, MATIC et AVAX. Multichain a tweeté mardi que les pirates avaient détourné environ 1,4 million de dollars en éther enveloppé des utilisateurs.

La société a épinglé un lien vers la publication Medium sur son compte Twitter expliquant comment supprimer les approbations.

Multichain, anciennement Anyswap, a levé 60 millions de dollars en décembre lors d’un cycle de financement de démarrage dirigé par Binance Labs. Les données publiques montrent que Multichain a une valeur totale verrouillée d’environ 8,8 milliards de dollars.