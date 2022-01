Elliott Wave View: le rallye Litecoin (LTC / USD) pourrait échouer pour plus de baisse [Video] | Cryptomonnaie

La vue à court terme de la vague d’Elliott en Litecoin (LTCUSD) suggère que la baisse à partir du sommet du 10 novembre 2021 se déroule sous la forme d’une structure en zigzag de la vague d’Elliott. En baisse par rapport au plus haut du 10 novembre 2021, la vague (A) s’est terminée à 120,49, comme le montre le graphique de 2 heures ci-dessous. Le rebond de la vague (B) s’est terminé à 154,13 avec une subdivision interne en une structure double trois Elliott Wave. En hausse par rapport à la vague (A), la vague ((a)) s’est terminée à 133,49, la vague ((b)) s’est terminée à 130,71 et la vague ((c)) s’est terminée à 142,22. Cela a complété la vague W à un degré supérieur. Le recul de la vague X s’est terminé à 134,65. La crypto-monnaie s’est ensuite étendue plus haut dans la vague Y avec une subdivision en zigzag dans une moindre mesure. À partir de la vague X, la vague ((a)) s’est terminée à 150,70, la vague ((b)) s’est terminée à 143,35 et la vague ((c)) s’est terminée à 154,13. Cela a complété la vague Y et aussi la vague (B) à un degré supérieur.

Litecoin a baissé dans la vague (C) mais il doit encore casser sous la vague (A) à 120,49 pour valider la vue et exclure une double correction. En baisse par rapport à la vague (B), la vague (i) s’est terminée à 144,39 et le rallye de la vague (ii) s’est terminé à 155,43. La vague (iii) en baisse s’est terminée à 138,74, la vague (iv) s’est terminée à 143,90 et la vague (v) s’est terminée à 133,27. Cette vague terminée ((i)) à un degré supérieur. Le rallye en vague ((ii)) est en cours pour corriger le cycle du plus haut du 17 janvier 2022 avant que la baisse ne reprenne. À court terme, dans la mesure où le pivot au plus haut de 154,13 reste intact, attendez-vous à ce que le rallye échoue dans la séquence de 3, 7 ou 11 swings pour une nouvelle baisse.

Litecoin (LTC/USD) Graphique Elliott Wave 2 heures

LTCUSD 2 Heures Elliott Wave Vidéo