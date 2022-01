Google Pay embauche un responsable de PayPal pour diriger la poussée des paiements crypto | Cryptomonnaie

Le géant de la technologie a embauché un vétéran de PayPal pour aider à l’expansion de Google Pay alors qu’il se tourne vers l’avenir, y compris des plans pour explorer la cryptomonnaie.

Google a embauché un ancien cadre de PayPal pour aider à renforcer Google Pay, avec des plans pour se développer dans l’espace crypto.

Arnold Goldberg a été chargé de diriger la division des paiements de Google dans le cadre d’une poussée à l’échelle de l’entreprise vers les services financiers, y compris la cryptomonnaie.

Le président du commerce de Google, Bill Ready, a déclaré à Bloomberg que :

La crypto est une chose à laquelle nous accordons beaucoup d’attention […] Au fur et à mesure que la demande des utilisateurs et la demande des commerçants évoluent, nous évoluerons avec elles.

Google Pay est un système de paiement en ligne développé par Google pour permettre les achats intégrés, en ligne et sans contact sur les appareils mobiles, y compris les téléphones, tablettes et montres Android.

Dans le cadre de la refonte, Google se concentrera davantage sur le fait d’être un « portefeuille numérique complet » qui comprend des billets numériques, des laissez-passer d’avion et des passeports pour les vaccins, a déclaré Ready.

Suite à la nouvelle, le prix du Bitcoin (BTC) a atteint un sommet de 42 478 $ (contre un creux de 41 254 $ sur 24 heures) avant de retomber à 41 887 $ au moment de la rédaction selon Coinmarketcap.

Google plonge ses orteils dans l’espace crypto depuis un certain temps, en partenariat avec plusieurs sociétés de crypto jusqu’en 2021. Ready a déclaré que la société prévoyait de poursuivre davantage de partenariats avec davantage de sociétés de crypto.

En avril 2021, Google Pay a annoncé un nouveau partenariat avec l’échange crypto mondial Gemini. La mise à jour a permis aux utilisateurs de Gemini d’acheter du Bitcoin via Google Pay en utilisant la monnaie fiduciaire sur une carte de débit ou de crédit.

Le géant de la technologie s’est également associé à Coinbase en juin, permettant aux clients de la bourse de payer des biens et des services via Google Pay à l’aide de leur carte Coinbase. Les utilisateurs ont également pu obtenir des remises crypto allant jusqu’à 4% pour leurs achats.

En octobre, un partenariat entre l’échange de crypto Bakkt et Google a permis aux clients de l’échange d’acheter des biens et des services en utilisant certaines crypto-monnaies via leur portefeuille Google Pay.

Quant à Paypal, il semble que la société fintech sera un homme à terre alors qu’elle explore la création de son propre stablecoin. Plus tôt ce mois-ci, Paypal a confirmé son intention de lancer « PayPal Coin », que le développeur Steve Moser a trouvé pour la première fois dans le code source de l’application iPhone de la plate-forme.

Cela survient seulement trois mois après que le géant de la technologie a mis fin à ses plans pour un service appelé « Plex » qui permettrait aux utilisateurs de créer des comptes chèques et d’épargne.

« Nous ne sommes pas une banque – nous n’avons aucune intention d’être une banque », a déclaré Ready à propos de la décision de supprimer Plex. « Certains efforts passés, parfois, pataugaient involontairement dans ces espaces. »

Google Pay a fait ses débuts en 2015, avec une refonte en 2020 qui a transformé la plate-forme en un hub où les clients pouvaient suivre leurs dépenses et rechercher des remises.