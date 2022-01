First Mover Asia : Bitcoin glisse sous les 42 000 $ ; Chute des Altcoins | Cryptomonnaie

Les analystes notent la corrélation entre l’affaissement des actions technologiques et la cryptomonnaie.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché : Le prix du Bitcoin tombe en dessous de 42 000 $ en raison des inquiétudes persistantes concernant les conditions macroéconomiques.

Avis du technicien : les acheteurs de BTC pourraient rester actifs pendant la journée de négociation en Asie à mesure que l’élan s’améliore.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 41 866 $ -1,4 %

Éther (ETH) : 3 144 $ -1,7 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cardan ADA +9,1 % Plate-forme de contrat intelligente Litecoin SLD +4,0% Devise

Principaux perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME −7,9 % Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN −7,2 % L’informatique Pois POINT −7,2 % Plate-forme de contrat intelligente

Marchés

S&P 500 : 4 532 $ -0,9 %

DJIA : 35 028 $ -0,9 %

Nasdaq : 14 340 $ -1,1 %

Or : 1 840 $ +1,4 %

Mouvements du marché

Bitcoin a continué de glisser, tombant sous les 42 000 $. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière languit bien après le sommet de la semaine dernière alors que les investisseurs s’inquiètent des conditions macroéconomiques difficiles, y compris les problèmes de chaîne d’approvisionnement, la pandémie de coronavirus en cours, la hausse de l’inflation et l’effondrement des marchés technologiques.

Au moment de la publication, Bitcoin s’échangeait à 41 866 $, en baisse de 1,4 % pour la journée.

« Le marché digère un certain nombre de choses », a déclaré mercredi le fondateur et PDG d’Osprey Funds, Greg King, à CoinDesk TV. Il a ajouté: « Les actifs à risque comme la crypto vont se vendre ou connaître un peu de désabonnement alors que le marché s’adapte à un environnement macro différent. »

Ether a suivi un chemin similaire et a légèrement baissé pour la journée, s’échangeant entre 3 000 $ et 3 200 $ au cours des 24 heures précédentes. Au moment de la publication, l’éther était à 3 144, une baisse de 1,7 % pour cette période. La plupart des principaux altcoins ont passé leur journée dans le rouge.

King a noté l’impact de l’inflation sur l’économie, qui, selon lui, « grignote votre pouvoir d’achat sur de longues périodes », et a souligné la corrélation entre la récente baisse des actions technologiques et la cryptomonnaie. Le Nasdaq, riche en technologies, a chuté de 1,1 % et est en baisse de plus de 10 % par rapport à son sommet historique de novembre. Les changements de plus de 10 % sont considérés comme des corrections du marché. Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont tous deux chuté de près de 1 %.

Pourtant, King voit la crypto rebondir à long terme. « Nous sommes toujours optimistes sur l’espace et je soupçonne qu’à la fin de l’année, les valeurs seront beaucoup plus élevées qu’elles ne le sont. »

L’avis du technicien

Le graphique des prix Bitcoin sur quatre heures montre le support / la résistance et le RSI en bas (Damanick Dantes / CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) continue de maintenir un support supérieur à 40 000 $ alors que l’élan s’améliore sur les graphiques intrajournaliers.

La crypto-monnaie a baissé d’environ 4% au cours de la semaine dernière, bien que plusieurs lectures de survente suggèrent que les acheteurs pourraient rester actifs jusqu’à la journée de négociation en Asie.

Pourtant, la hausse semble être limitée vers la zone de résistance de 43 000 $ à 45 000 $. Et 48 000 $ pourraient présenter un autre obstacle pour les acheteurs étant donné la série de prix plus élevés depuis novembre.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures s’est approché d’un niveau de survente mardi, similaire à ce qui s’est produit le 5 janvier, qui a précédé un rebond des prix de près de 10 % quelques jours plus tard.

Sur le graphique journalier, le RSI est resté en territoire de survente/neutre pendant environ un mois, ce qui est courant lors d’une tendance à la baisse des prix.

Événements importants

8 h HKT/SGT (12 h UTC) : indice des prix à la production en Allemagne (décembre MoM/YoY)

11 h HKT/SGT (3 h UTC) : indice des prix à la consommation d’Eurostat (décembre MoM/YoY)

14 h 30 HKT/SGT (6 h 30 UTC) : moyenne initiale des demandes de chômage aux États-Unis sur quatre semaines (14 janvier)

16 h HKT/SGT (8 h UTC) : ventes de maisons existantes (décembre MoM)

22 h 45 HKT/SGT (14 h 45 UTC) : Arrivées des visiteurs (nov. YoY)