Le prix Uniswap se maintient au-dessus du support tandis que les traders UNI attendent une remontée à 24 $ | Cryptomonnaie

Le prix Uniswap maintient un support dans la zone de valeur de 15 $ à 16 $.

L’action des prix suggère qu’une baisse est imminente, mais les oscillateurs suggèrent un mouvement à la hausse.

Des opportunités existent pour les haussiers et les baissiers.

L’action des prix d’Uniswap est restée suffisamment stable pour maintenir la validité d’une longue configuration antérieure – un événement positif étant donné la volatilité baissière affectant la majeure partie du marché des altcoins. Deux configurations commerciales avec des cas solides pour chacune existent désormais pour Uniswap.

Le prix d’Uniswap penche à la hausse malgré l’action baissière des prix à court terme; un retour au niveau de prix de 24 $ est attendu

Le prix Uniswap a été décevant pour de nombreux traders, en particulier ceux qui ont acheté jeudi dernier et aujourd’hui. De l’ouverture du 7 janvier 2022 au sommet de swing trouvé le 16 janvier, UNI a gagné un respectable 22% au cours de ces sept jours. Avance rapide jusqu’à mercredi, Uniswap a retracé plus que tout ce mouvement en moins de trois jours de bourse. Aussi baissier que soit cette action sur les prix, cela ne signifie pas encore que les baissiers contrôlent totalement. Il y a un cas pour que les traders prennent le relais.

Du côté long du marché, une entrée longue hypothétique existe avec un ordre d’achat stop à 24 $, un stop loss à 16 $ et un objectif de profit à 58 $. Ce commerce est basé sur une configuration de faux baissier qui convertit simultanément le graphique Point et Figure de 2,00 $ / 3 cases en un marché haussier si l’entrée est déclenchée. De plus, un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit généré après l’entrée.

UNI/USD $2.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

La longue configuration hypothétique est invalidée si le prix Uniswap tombe à 14 $.

Il existe une opportunité d’entrée sur le côté court du marché sur le graphique quotidien Ichimoku. Une clôture égale ou légèrement inférieure à l’expansion de 61,8 % de Fibonacci à 14,78 $ positionnerait le prix d’Uniswap à la clôture la plus basse depuis le 19 décembre 2021. L’objectif de profit serait légèrement inférieur au niveau d’expansion de 100 % de Fibonacci à 12,50 $. Le stop loss est à 15,50 $. Le commerce représente une configuration récompense / risque de 3,3: 1 avec un objectif de profit implicite de 15% à partir de l’entrée.

Graphique quotidien UNI/USD Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, compte tenu de la structure actuelle du modèle dans l’indice composite, la configuration courte peut ne pas se produire. Une configuration tête-épaules inversée est présente sur l’indice composite et pourrait surprendre de nombreux traders qui cherchent à sortir des positions longues ou à prendre de nouvelles positions courtes. Un support brusque et soudain peut apparaître près de l’entrée de l’idée courte identifiée, de sorte que les vendeurs voudront peut-être porter une attention particulière à la façon dont le prix Uniswap réagit près de la zone de 14,50 $ à 14,75 $.