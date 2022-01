Le prix Chainlink forme le bas local, cible 30 $ ensuite | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink atteint le support à l’intérieur d’Ichimoku Cloud

Les valeurs des oscillateurs montrent des divergences haussières et des conditions de survente.

Des prix plus élevés sont attendus, mais certains risques à la baisse subsistent.

Le prix Chainlink a sans aucun doute restitué une bonne partie des gains qu’il a générés depuis le début de l’année. LINK a gagné jusqu’à 47 % depuis l’ouverture du nouvel an, mais a rendu la grande majorité de ces gains – Chainlink est maintenant en hausse de 8 % contre 47 %.

Le prix Chainlink trouve des acheteurs et une structure de support, une autre hausse est maintenant attendue

Le prix de Chainlink a eu du mal à trouver des acheteurs alors qu’il s’approchait du bas du quotidien Ichimoku Cloud (Senkou Span A) à 20,75 $. Malgré une chute en dessous du Tenkan-Sen, du Kijun-Sen et du retracement de Fibonacci de 61,8 %, les oscillateurs soutiennent une nouvelle poussée vers le niveau de prix de 30 $.

L’oscillateur Optex Bands montre une tendance persistante et longue vers le sud vers les niveaux de survente extrêmes. La dernière fois que les bandes Optex étaient dans cet extrême, Chainlink est passé de 17,75 $ à 28,75 $. De même, l’indice de force relative se situe entre les deux niveaux de survente dans un marché haussier de 50 et 40. Cependant, la condition d’oscillateur la plus essentielle à observer est l’indice composite.

L’indice composite est passé à un extrême très significatif. C’est maintenant le deuxième plus bas de l’histoire de Chainlink sur le graphique journalier. De plus, il est en dessous du creux récent trouvé le 31 décembre 2021 et en dessous du creux trouvé le 5 décembre 2021. Dans les deux cas, la clôture et les creux actuels sur le graphique des prix sont supérieurs à la clôture et aux creux du 5 décembre. et le 31 décembre.

LINK/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

En conséquence, une divergence haussière cachée s’est développée. Une divergence haussière cachée se produit lorsqu’un oscillateur imprime de nouveaux plus bas inférieurs, mais que l’action de prix correspondante de la même période imprime des plus bas plus élevés. C’est un avertissement de continuation haussier.

Cependant, des risques baissiers subsistent. Une clôture quotidienne en dessous de 19,50 $ positionnerait le prix de Chainlink sous le nuage et le Chikou Span sous les corps de chandelier et dans l’espace ouvert, déclenchant une cassure baissière idéale d’Ichimoku. Un nouveau test de 17 $ et moins serait alors probable.