Le prix de Polkadot fixe un piège à traders avant que le DOT ne revienne à 82 $ | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot développe une configuration d’inversion haussière massive sur son graphique Point and Figure.

Un énorme piège à traders pourrait déclencher une courte pression explosive.

Le DOT attend que les traders entrent et commencent le prochain pic majeur pour Polkadot.

Le prix de Polkadot pourrait être l’un des moteurs les plus anciens et les plus importants de tout retour plus large de la crypto-monnaie aux conditions du marché haussier. La configuration sur le graphique point et figure d’inversion de 2,00 $ / 3 cases est une combinaison épique de pièges à traders.

Le prix de Polkadot est positionné pour un mouvement de 175 % – s’il peut dépasser la résistance à court terme

Le prix Polkadot continue de faire face à une résistance importante dans les fourchettes de prix basses de 30 $. Sur le graphique hebdomadaire Ichimoku, Polkadot doit dépasser le point de contrôle du volume à 28,50 $, les 38,2 % à 31,00 $, le Tenkan-Sen à 33,00 $ et le Kijun-Sen à 34,25 $. Une fois que le DOT ferme au-dessus de ces niveaux, c’est un espace grand ouvert dépourvu de toute résistance.

Le graphique point et figure d’inversion de 2,00 $ / 3 cases montre l’une des collections les plus puissantes de rejet baissier dans l’espace des crypto-monnaies. Si la zone d’entrée théorique est déclenchée, alors les conditions suivantes sont confirmées :

Échec de la cassure du triple fond – Une cassure du triple fond a un taux d’attente positif élevé pour devenir une configuration rentable. L’entrée nierait cette configuration et piégerait un nombre important de vendeurs à découvert espérant capitaliser sur ce modèle très baissier. Pattern Fakeout baissier confirmé – Le fakeout baissier se produit lorsqu’un instrument déplace une à deux (pas plus de trois) cases sous un fond multiple, puis une colonne d’inversion des formes de X et génère une entrée d’achat. Spike Pattern confirmé – un Spike Pattern est une longue colonne de X ou de O représentant un excès dans un mouvement de marché ; ce sont des modèles d’inversion agressifs qui peuvent mettre fin aux tendances.

DOT/USDT Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo

En règle générale, dans un modèle Bearish Fakeout, l’entrée ne se produira pas tant que la nouvelle colonne X ne se déplacera pas au-dessus d’un autre sommet multiple. Mais parce que le Spike Pattern est confirmé, l’entrée du Spike Pattern remplit l’entrée et l’achèvement du Bearish Fakeout.

L’entrée longue théorique est un ordre d’achat stop pour le prix Polkadot à 32 $, un stop loss à 24 $ et un objectif de profit à 82 $. Cette transaction représente un rapport récompense/risque de 6,25 : 1 avec un objectif de profit implicite de 178 %. Cependant, la probabilité que le prix de Polkadot atteigne 82 $ immédiatement ou dans un court laps de temps est peu probable. Par conséquent, un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

DOT/USDT $2.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’entrée longue théorique pour le prix Polkadot est invalidée si la colonne O actuelle passe en dessous de la zone de valeur de 20 $.