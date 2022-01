Crypto.com atteint son plus bas niveau en deux mois alors que la pression de vente s’accélère | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com atteint de nouveaux plus bas en 2022 et de nouveaux plus bas sur 2 mois.

La pression de vente devrait se poursuivre en dessous du niveau de prix de 0,50 $.

Le support peut ne pas entrer en jeu avant 0,38 $.

Le prix de Crypto.com se situe dans la fourchette de sa zone de support finale avant de pouvoir passer dans la zone de valeur de 0,30 $. Les baissiers ont le contrôle et se sont battus pour faire baisser le CRO, mais les haussiers ont persisté.

Le prix Crypto.com sur la bonne voie pour une baisse de 15%

Le prix de Crypto.com se situe dans une zone de support sensible qui, en cas de rupture, pourrait déclencher une chute brutale jusqu’à des creux jamais vus depuis début novembre 2021. La tendance générale et l’action des prix au sein du système Ichimoku Kinko Hyo sont très baissières.

CRO est en dessous du nuage Ichimoku, Kijun-Sen et Tenkan-Sen, indiquant une structure de support nulle dans le système Ichimoku. De plus, le Chikou Span reste en dessous des chandeliers et dans un espace ouvert. La combinaison de toutes ces conditions est une action de prix baissière extrême et persistante.

Ajoutant aux perspectives baissières, le prix de Crypto.com se négocie en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 50% à 0,45 $ et du point de contrôle du volume à 0,46 $. Un sursis à la vente peut ne pas avoir lieu tant que Crypto.com n’atteindra pas la zone de support entre 0,37 $ et 0,38 $, où le retracement de Fibonacci de 61,8 % et l’extension de Fibonacci de 61,8 % existent – ​​une baisse de plus de 15 % par rapport à l’ouverture de mercredi.

Graphique quotidien CRO/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Si les haussiers veulent invalider l’action baissière des prix à venir, ils devront intervenir pour pousser le prix du CRO à une clôture au-dessus du retracement de Fibonacci de 50 %, du point de contrôle du volume et de Tenkan-Sen à 0,47 $. Si les haussiers parviennent à clôturer à ce niveau, il est très probable que la pression de vente s’atténue et apporte un petit soulagement.

Cependant, le véritable soulagement ne se produira pas tant que le Chikou Span ne sera pas au-dessus des corps des chandeliers; le plus tôt que cela puisse se produire est de 0,60 $.