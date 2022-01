Le prix MATIC présentera une opportunité d’achat avant que Polygon ne se rallie | Cryptomonnaie

L’action des prix du Polygon est toujours bloquée dans un canal de tendance à la hausse.

Le niveau actuel de MATIC semble être un bon achat près de l’extrémité inférieure du canal.

Attendez-vous à un retour au milieu du canal ou à un basculement vers la bande supérieure une fois que les marchés mondiaux redeviendront verts.

Polygon (MATIC) respecte toujours le canal de tendance défini depuis juillet 2021 même après quatre jours consécutifs de pertes. Alors que le prix MATIC se rapproche de la fourchette inférieure, une excellente entrée d’achat se présente comme faisant partie du marché avant de revenir vers 2,50 $. Avec ce mouvement, une cassure au-dessus de la ligne de tendance supérieure pourrait être en cours avec 2,90 $ comme objectif, comme on l’a vu le 26 décembre.

Les traders MATIC sont prêts à s’engager alors que l’élan se renforce pour un retour à 2,90 $

Le prix du Polygon continue de respecter le canal de tendance haussière avec quelques fausses cassures au-dessus de la bande supérieure. Avec une baisse des prix encore plus faible mais toujours contenue, les traders voudront commencer à constituer une participation dans les pièces MATIC, car un mouvement à la hausse pourrait être imminent. Une cassure au-dessus du pivot mensuel autour de 2,40 $ pourrait entraîner un test de 2,48 $.

À ce stade, le prix MATIC pourrait être fixé pour un autre fondu ou une cassure plus élevée, à partir de laquelle les choses pourraient devenir intéressantes. Une clôture quotidienne au-dessus de 2,48 $ ouvrirait la porte à une attaque sur 2,90 $, et le niveau de résistance mensuel R1 à 3,20 $ – cela signifierait également que le niveau de 3,00 $ serait enfin cassé fermement à la hausse. À partir de là, une répétition du même schéma qui s’est produit aux sommets précédents se reproduira probablement, avec encore un retour à la limite inférieure du canal de tendance.

Graphique journalier MATIC/USD

Le risque de baisse pour MATIC pourrait être déclenché par un rejet à 2,48 $, comme on l’a vu le 12 janvier. Les investisseurs commenceraient à perdre confiance, entraînant une correction accélérée vers l’extrémité inférieure du canal et une cassure en dessous vers 1,75 $, la première ligne du sable comme défense. En dessous de 1,75 $, il y a le support mensuel S1, la moyenne mobile simple sur 200 jours et 1,57 $ comme niveaux de support technique qui peuvent empêcher les prix de baisser davantage.