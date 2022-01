Bitcoin rebondit à 41 000 $ alors que l’optimisme augmente sur la corrélation des actions | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a fortement rebondi de 41 000 $ le 20 janvier, les baissiers espérant un pas en territoire inférieur étant restés déçus.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que BTC/USD avait ajouté 1 000 $ après avoir chuté à près de 41 000 $ pour la première fois depuis le 11 janvier.

Dans ce qui pourrait être un sursis temporaire, Bitcoin est néanmoins resté limité, sans attaques notables contre la résistance – un comportement trop familier pour les commerçants au comptant ces derniers jours.

« Bon rebond de Bitcoin, mais je serais plus heureux si nous récupérons une région de 42,4 000 $ », a résumé Michaël van de Poppe, contributeur de Cointelegraph, dans sa dernière mise à jour Twitter.

Dans un article précédent de la journée, Van de Poppe a souligné que 38 000 $ étaient une ligne « ultime » dans le sable qui devait tenir en cas de nouvelle panne.

« Le test ultime pour Bitcoin est la zone entre 38 et 40 000 $. Le maintien là confirmerait que les acheteurs interviennent + divergence haussière pour un renversement », a-t-il ajouté.

D’autres étaient confiants dans la vigueur actuelle du marché, compte tenu d’un rebond similaire des actions américaines avant l’ouverture de Wall Street.

Plus tôt, Cointelegraph a rendu compte des prédictions de Bitcoin par rapport aux performances du marché boursier, l’analyste bien connu Mike McGlone de Bloomberg Intelligence prédisant que la corrélation plus large entre la crypto et les actions se poursuivrait cette année.

Néanmoins, un autre sujet d’intérêt cette semaine porte sur une divergence de performances entre Bitcoin et le Nasdaq, les partisans espérant que BTC se « découplerait » définitivement de la tendance à la baisse de l’indice.

Ethereum suit Bitcoin plus près du support majeur

Sur les altcoins, seul le jeton LUNA de Terra a pu se démarquer de l’action latérale de la journée, en hausse de 7 % et au-dessus de 80 $.

Ether (ETH), le plus grand altcoin par capitalisation boursière, a perdu 1,2 % au cours des 24 heures précédant la rédaction de cet article, revenant lentement vers 3 000 $.

Graphique bougie ETH/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Dans sa dernière mise à jour YouTube, Van de Poppe a donné un objectif de 2 800 $ pour un plancher à court terme sur ETH/USD, notant que son indice de force relative était susceptible de fournir une « divergence haussière » pour les prix dans les prochains jours.