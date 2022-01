Le prix d’Ethereum devrait passer en dessous de 3 000 $ alors que le bain de sang crypto persiste | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est toujours sous la pression de la ligne de tendance descendante rouge.

Le prix de l’ETH devrait casser 3 018 $, ramenant le prix en dessous de 3 000 $.

Attendez-vous à ce qu’une nouvelle poursuite aille de pair avec le sentiment actuel des marchés financiers.

Le prix de l’Ethereum (ETH) craque sous la pression et vise 3 000 $, avec la dernière ligne de défense à 3 018 $ sous la pression énorme des traders. La tendance baissière globale, dictée par la ligne de tendance descendante rouge, et les vents contraires actuels du marché mondial ne font que contribuer davantage à la dynamique baissière. Attendez-vous à une cassure vers 2 695 $ avant que les analystes ne commencent à parler d’une cassure en dessous de 2 000 $.

Le prix Ethereum doit défendre 2 695 $ pour éviter une baisse de 45 %

Le prix d’Ethereum fait clignoter des voyants d’avertissement rouges partout alors que les traders se préparent à bombarder la barrière de 3 000 $ et que l’action des prix commence à descendre sur la dernière ligne de défense à 3 018 $. Bien que la zone soit à un niveau historique et que le niveau de support mensuel S1 corresponde à cette zone, il est susceptible de casser de toute façon, car le mélange de la tendance baissière établie et des vents contraires du marché mondial sera probablement trop lourd à supporter. L’indice de force relative (RSI) est proche d’être survendu ; il pourrait encore pousser fermement au-delà de ce niveau car il s’échangeait déjà dans la région le 08 janvier.

Le prochain niveau d’intérêt pour les traders, qu’ils sont susceptibles de défendre bec et griffes, est de 2 695 $, qui a fourni un soutien vers le 21 septembre et a servi de niveau d’entrée pour un rallye de 75 %. Avec le RSI fermement dans la zone de survente, cela devrait entraîner une reprise de la demande du côté acheteur. Si la demande n’est pas là et que les haussiers hésitent à s’engager dans une demande importante, attendez-vous à une pause qui verrait une inondation rapide de pression de vente, avec l’objectif fixé à 2 000 $ car peu d’éléments sont entre les deux pour fournir un soutien solide.

Graphique journalier ETH/USD

Les haussiers pourraient transpirer la correction actuelle du marché et facilement faire demi-tour une fois que les marchés mondiaux commenceront à afficher des chiffres verts. Un changement de sentiment verrait facilement le prix d’Ethereum rebondir de 3 018 $ et revenir à 3 391 $. Au cas où l’ETH clôturerait au-dessus de ce niveau, il devrait sortir de la ligne de tendance descendante rouge, inversant la tendance à la baisse, avec encore plus d’investisseurs et de traders rejoignant ensuite le rallye, remontant vers 4 000,00 $.