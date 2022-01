Prédiction de prix Dogecoin: DOGE devrait plonger encore 15% | Cryptomonnaie

L’action des prix Dogecoin pousse contre le soutien nécessaire.

DOGE subit la pression des traders qui pourraient encore couvrir environ 15% du terrain à la baisse.

Les turbulences sur les marchés mondiaux font sortir les haussiers de leurs positions et pourraient faire grimper les prix à 0,13 $.

Dogecoin (DOGE) est assiégé par les traders alors que l’action des prix enregistre un quatrième jour consécutif de pertes. Les traders DOGE sont poussés contre le support à 0,16 $, qui remonte au 20 juillet. Si le sentiment des marchés mondiaux ne change pas, d’autres baisses sont en cours pour DOGE, avec une baisse vers 0,13 $.

Les traders DOGE ont de la place pour aller sans contraintes

Le prix du Dogecoin ne peut pas aller à contre-courant du sentiment actuel du marché mondial, car les marchés boursiers sont à la baisse unidirectionnel et les marchés obligataires connaissent un phénomène similaire. Les marchés semblent être saisis par la pression de vente et la fête est finie, alors que tout le monde se prépare à ce que la FED commence son cycle de hausse en mars au plus tôt. Cette humeur dépressive est encore alimentée par les tensions géopolitiques qui persistent comme des vents contraires.

Ces éléments se reflètent dans l’action des prix de DOGE, qui glisse sous le pivot mensuel à 0,17 $ et pousse les traders contre le mur à 0,16 $. Une cassure plus basse signifierait une vente accélérée vers éventuellement 0,13 $, ce qui est une poignée de support à plus long terme. D’ici là, l’indice de force relative (RSI) approchera ou se négociera en territoire de survente. Cela devrait offrir aux investisseurs une fenêtre d’opportunité pour s’engager et récupérer Dogecoin à prix réduit, certaines incertitudes s’estompant sur les marchés comme un vent contraire.

Graphique journalier DOGE/USD

Comme indiqué dans la première partie de l’article, ce n’est pas DOGE en tant qu’actif unique, mais plutôt le sentiment du marché mondial qui pèse et se reflète dans l’action des prix. Un affaiblissement ou un changement de sentiment se traduirait par un rendement positif pour les investisseurs et verrait le prix du DOGE revenir à 0,19 $, avec même une hausse possible vers 0,22 $, la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours agissant comme un plafond. Avec ce mouvement, les gains pourraient s’élever à 40%, avec un potentiel de hausse plus élevé vers 0,26 $.