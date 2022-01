Solana pourrait devenir le visa du monde des actifs numériques : Bank of America | Cryptomonnaie

La blockchain Solana pourrait devenir le « Visa de l’écosystème des actifs numériques » car elle se concentre sur l’évolutivité, les faibles frais de transaction et la facilité d’utilisation, a déclaré Bank of America à ses clients dans une note de recherche après avoir accueilli Lily Liu, membre de la Fondation Solana.

Solana a connu une forte adoption depuis son lancement en 2020. Il a réglé plus de 50 milliards de transactions (Visa, le géant mondial des paiements, a traité 164,7 milliards de transactions au cours de l’année terminée le 30 septembre), a plus de 11 milliards de dollars de valeur totale verrouillée et a été utilisé pour frapper plus de 5,7 millions de jetons non fongibles (NFT), a écrit l’analyste Alkesh Shah dans la note publiée mardi. Solana est optimisé pour les cas d’utilisation grand public tels que les micropaiements et les jeux, a déclaré la banque.

« Solana donne la priorité à l’évolutivité, mais une blockchain relativement moins décentralisée et sécurisée a des compromis, illustrés par plusieurs problèmes de performances réseau depuis sa création », a déclaré Shah. « Ethereum donne la priorité à la décentralisation et à la sécurité, mais au détriment de l’évolutivité, ce qui a entraîné des périodes de congestion du réseau et des frais de transaction parfois supérieurs à la valeur de la transaction envoyée. »

Bank of America a déclaré que Solana et d’autres blockchains pourraient prendre des parts de marché à Ethereum au fil du temps et commenceront à se distinguer par l’adoption des utilisateurs et l’intérêt des développeurs.