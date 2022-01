Le jeton ADA de Cardano mène les majors de la cryptomonnaie à la baisse, Bitcoin approche les 41 000 $ alors que les rendements obligataires augmentent | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie est à nouveau une mer de rouge, avec de récents surperformants comme le jeton ADA de la chaîne de blocs programmable de cardano menant les principales crypto-monnaies à la baisse.

Au moment de mettre sous presse, ADA se négociait à près de 1,36 $, une baisse de 10,6 % au cours des dernières 24 heures. Solution de mise à l’échelle Le jeton MATIC de Polygon a chuté de 6 % alors même que le réseau a mis en œuvre le mécanisme de combustion des frais d’Ethereum, qui détruira les jetons MATIC, rendant son offre déflationniste. Le jeton SOL de Solana, le jeton binance BNB et l’éther ont chacun chuté de plus de 2 %, tandis que le bitcoin s’échangeait 1 % de moins près de 41 200 $, selon les données de CoinDesk.

La baisse de l’ADA semble typique d’une correction souvent observée après une remontée notable des prix.

Le jeton a bondi de près de 60% à 1,64 $ plus tôt ce mois-ci, surpassant le bitcoin alors que le lancement imminent de SundaeSwap, le premier échange financier décentralisé (DeFi) sur la blockchain Cardano, a ravivé l’intérêt des investisseurs pour la crypto-monnaie.

La baleine ADA pseudonyme basée sur Twitter a déclaré que certaines des raisons du récent élan haussier d’ADA étaient le commerçant populaire Cobie tweetant sur l’achat d’ADA à 1,20 et Cardano gagnant le sondage Twitter du fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, demandant à la communauté quelle blockchain serait une alternative appropriée à Ethereum.

Cardano devrait faire la une des journaux dans les semaines à venir. « Gardez un œil sur les diverses initiatives de mise à l’échelle à venir à Cardano au cours des prochains mois », a déclaré ADA baleine à CoinDesk dans un chat Twitter. « Cardano Chain fonctionne actuellement à peu près à pleine capacité, la taille des blocs augmentera probablement d’ici la fin du mois, le mois prochain verra le hard fork de Babbage, ce qui aide encore les choses. »

Bien que ces développements imminents puissent mettre une nouvelle offre sous ADA, la crypto-monnaie reste vulnérable à une vente continue de bitcoin, le cas échéant.

« Il y a eu des crypto-monnaies alternatives sélectionnées qui fonctionnent plutôt bien, y compris le cardano. Nous ne prévoyons pas qu’elles tiendront très bien si nous continuons dans ce sentiment de » risque « », Matthew Dibb, COO et co-fondateur de Stack Funds , a déclaré CoinDesk dans un chat WhatsApp.

L’aversion au risque pèse sur le bitcoin

Le bitcoin et les actifs à risque traditionnels du marché restent sous pression alors que les rendements obligataires continuent d’augmenter en raison des attentes de hausses de taux plus précoces et plus rapides de la part de la Réserve fédérale (Fed). Notamment, le rendement du Trésor à deux ans, qui suit les taux d’intérêt à court terme et les attentes d’inflation, a atteint un nouveau sommet sur 11 mois de 1,076 % peu avant l’heure de mise sous presse.

Tôt mercredi, Anna Wong, économiste en chef des États-Unis pour Bloomberg Economics, a déclaré qu’une hausse des taux d’intérêt de 50 points de base (pb) était justifiée lors de la réunion de mars de la Fed, selon Netcost-Security. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient actuellement 93 % de chances que la banque centrale augmente ses taux de 25 points de base en mars.

Le resserrement de la politique est baissier pour les prix des actifs, en général. Certains observateurs sont d’avis que le pire est peut-être derrière pour le bitcoin.

« Je suis vraiment surpris que la BTC tienne le coup alors que le Nasdaq vomit. Rétrospectivement, la vente de bitcoins a mené le Nasdaq et il semble que la BTC ait déjà atteint son niveau le plus bas alors que le Nasdaq ne l’a pas fait », a tweeté un investisseur tôt mercredi.

Alors que l’indice Nasdaq a chuté de 2,6% mardi, le bitcoin a terminé la journée à plat. La crypto-monnaie a perdu près de 40% de sa valeur depuis la mi-novembre alors que la Fed est passée de la prédiction d’une seule hausse de taux en 2022 à trois hausses. Le Nasdaq, riche en technologies, a culminé après la mi-décembre et a baissé de plus de 8 % depuis lors, selon les données fournies par la plate-forme graphique TradingView.

Dibb de Stack Funds a déclaré: « Le marché de la cryptomonnaie montre plus largement une certaine résilience, les volumes de négociation restant faibles en l’absence d’offres / offres importantes malgré la baisse récente des actions. »

Dibb, cependant, prévoit une baisse plus profonde si les traders ne parviennent pas à défendre le soutien psychologique récemment détenu de 40 000 $.

« Le marché considère la poignée de 40 000 $ comme un soutien solide. Cependant, une clôture en dessous de cette zone entraînera probablement des liquidations plus importantes et une réduction jusqu’au milieu des années 30 », a plaisanté Dibb.

Pour l’avenir, outre les facteurs macroéconomiques, le marché pourrait s’inspirer de l’examen par le sous-comité américain de l’énergie et du commerce de l’impact environnemental des crypto-monnaies prévu jeudi.