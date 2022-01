Bitcoin sortira plus fort après que les actions aient chuté de ’10-20%’ | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) ne sera bientôt plus un actif à risque et les investisseurs devraient se préparer à une nouvelle correction des prix, déclare l’un des analystes les plus connus de Bloomberg.

Lors d’une apparition sur le podcast Wolf of All Streets le 18 janvier, Mike McGlone, stratège principal des matières premières chez Bloomberg Intelligence, a tiré la sonnette d’alarme sur le récit « en hausse uniquement » des marchés mondiaux.

McGlone: ​​le pari crypto «le moins risqué» du Bitcoin

Alors que Bitcoin se débat en 2022, ceux qui espèrent un retour spectaculaire à la forme seront déçus par les prédictions à moyen terme de McGlone.

La Réserve fédérale des États-Unis, dit-il, garantira pratiquement la fin des gains illimités pour les actions – et la crypto, naturellement corrélée, en souffrira également.

« Le thème numéro un que j’utilise depuis des mois maintenant est » Ne combattez pas la Fed « », a-t-il commencé.

« Si vous êtes des actifs à long risque, vous combattez la Fed, et les cryptos sont les actifs les plus risqués. L’essentiel, rappelez-vous, c’est que Bitcoin est le moins risqué parmi les cryptos. »

Alors que la Fed tente de contenir l’inflation et de réduire considérablement les achats d’actifs, les perspectives sont donc beaucoup moins attrayantes pour les actifs à risque à court terme. Pour McGlone, cependant, il y a une doublure argentée en ce qui concerne l’attrait inhérent de Bitcoin.

« Je pense qu’il est en train de passer d’un actif à risque à un actif à risque », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il « pense que Bitcoin s’en sortira mieux » après la période de bouleversement politique.

« Voici ma prédiction : les marchés reculent enfin et nous obtenons une correction de 10 à 20 % sur le marché boursier. Toutes les corrélations sont une, ce qui est généralement la façon dont cela fonctionne. Bitcoin s’en sort mieux. »

Graphique bougie BTC/USD 1 semaine (Bitstamp). Source : TradingView

La Fed bat son bilan

McGlone, célèbre pour ses prises de position haussières sur Bitcoin dans le passé, est quant à lui loin d’être seul dans sa prudence.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, même les commerçants de Bitcoin eux-mêmes se préparent pour les temps de test à venir, tandis que les opinions de l’analyste ont été reprises plus tôt ce mois-ci par Arthur Hayes, ancien PDG de la plateforme de négociation de produits dérivés BitMEX.

« Les conditions monétaires américaines souples ont définitivement influencé la hausse fulgurante des prix (bien que retardée de quelques mois) », a-t-il écrit à propos du bilan de la Fed dans un article de blog sur la politique et le Bitcoin.

« Depuis que la croissance de M2% est au point mort, Bitcoin s’est échangé de côté. Si M2 devrait atteindre 0% – et peut-être même devenir négatif – en peu de temps, la conclusion naturelle est que Bitcoin (en l’absence de toute croissance asymptotique du nombre d’utilisateurs ou de transactions traitées via le réseau) est susceptible d’aller beaucoup plus bas également. »

Un graphique d’accompagnement a souligné les implications d’une atmosphère beaucoup plus conservatrice.

Graphique de la masse monétaire BTC/USD vs US M2 (capture d’écran). Source : Arthur Hayes/ Médium