Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la cryptomonnaie s’accrochent à l’idée d’une cassure haussière | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin reste haussier mais peine à créer une dynamique, conduisant à une consolidation autour du niveau de support de 41 762 $.

Le prix Ethereum teste à nouveau le niveau de support hebdomadaire à 3 061 $ avant de déclencher une hausse de 20 % à 3 675 $.

Le prix Ripple revisite la zone de demande de 0,693 $ à 0,752 $, dans l’espoir d’une réaction haussière.

Le prix du Bitcoin ralentit car il reste proche d’un niveau de support crucial sans volatilité en vue. Ethereum et Ripple suivent l’exemple du grand crypto et se consolident, ne montrant aucun biais directionnel.

Le prix du Bitcoin ne veut pas augmenter

Le prix du bitcoin oscille autour de la barrière de 41 672 dollars depuis près de deux semaines et ne montre aucun signe d’éloignement. Il est possible que BTC bascule en dessous du plus bas de lundi à 39 628 $ avant de lancer une tendance haussière.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin atteigne l’ouverture hebdomadaire à 43 096 $. En franchissant cet obstacle, BTC sera sur la bonne voie pour retester l’ouverture annuelle à 46 224 $. Dans un cas haussier, la grande crypto augmentera et retestera la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 48 663 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Alors que les choses semblent indécises pour le prix du Bitcoin, un chandelier de quatre heures près de 39 487 $ indiquera que les choses pourraient baisser. Dans ce cas, BTC reviendra probablement sur le niveau de support de 36 684 $ avant de lancer une autre tendance haussière.

Le prix Ethereum revisite des obstacles importants

Le prix Ethereum a réussi à produire quatre chandeliers quotidiens au-dessus du niveau de support hebdomadaire à 3 061 $, entraînant une hausse de 12 %. Cette tendance haussière n’a pas permis de tester à nouveau le SMA de 200 jours et a retracé plus bas.

Le retrait teste actuellement à nouveau le même niveau de support hebdomadaire, anticipant un mouvement à la hausse. Un rebond rapide sur cette barrière enverra ETH pour retester le SMA de 200 jours à 3 484 $. Le franchissement de cette barrière ouvrirait la voie au jeton de contrat intelligent pour marquer la zone d’approvisionnement de 2 jours, s’étendant de 3 675 $ à 3 862 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières potentielles, si la grande crypto se bloque, le prix Ethereum suivra. Une ventilation du niveau de support de 3 601 $ enverra ETH pour retester la barrière suivante à 2 712 $, où les acheteurs pourront à nouveau tenter une reprise.

Une clôture quotidienne en dessous de cette barrière mettra cependant fin à la thèse haussière et explorera la possibilité d’un crash à 2 440 $.

Le prix d’ondulation manque d’élan

Le prix Ripple a retesté la zone de demande quotidienne, passant de 0,694 $ à 0,753 $ environ quatre fois au cours du mois dernier. Le prix du XRP doit voir un élan haussier au-delà de cette barrière, car de multiples nouveaux tests ont affaibli la structure, menaçant de s’effondrer.

Une légère augmentation de la pression d’achat pourrait voir Ripple retester l’obstacle de 0,817 $ ou le SMA de 50 jours à 0,834 $. Tout dépassement de cette barrière pourrait permettre au prix XRP de retester la confluence SMA de 200 jours et 100 jours à 0,96 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Si le prix Ripple tombe en dessous de ladite zone de demande, il y a de fortes chances qu’il revisite le niveau de support de 0,604 $. Ici, les acheteurs peuvent se regrouper et faire leur retour. Cependant, une clôture quotidienne en chandelier en dessous de cette plate-forme invalidera la thèse haussière en créant un plus bas plus bas.

Dans cette situation, le prix Ripple marquera probablement la barrière de 0,518 $ et collectera la liquidité côté vente qui se trouve en dessous.