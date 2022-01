L’USDC renverse Tether sur le réseau Ethereum | Cryptomonnaie

L’USD Coin (USDC) de Circle a franchi une étape importante en dépassant Tether (USDT) dans l’offre totale sur le réseau Ethereum.

L’offre actuelle de l’USDC sur Ethereum au moment de la rédaction est de 40,06 milliards de jetons, juste devant l’offre de l’USDT de 39,82 milliards.

Tether est le stablecoin le plus populaire depuis au moins 2016, après avoir initialement partagé le marché avec les stablecoins BitUSD et NuBits (USNBT) lors de son lancement fin 2014. À cette époque, l’USDT fonctionnait sur Omni. Alors que ces deux derniers sont tombés dans l’obscurité en raison de la perte de leur ancrage au dollar et de la perte d’utilisateurs, l’USDC est apparu en 2018 comme un concurrent plus transparent et plus réglementé de Tether, qui est dans un nuage depuis des années en raison de doutes sur son soutien.

Bien que l’USDT soit toujours le stablecoin le plus populaire avec une offre totale de 78,5 milliards, près de 50 % de l’offre, soit 38,7 milliards de jetons, se trouve sur le réseau Tron. L’USDT peut également être trouvé sur BSC, Solana, Huobi ECO Chain, Avalanche, Polygon et 13 autres chaînes ou solutions de couche 2.

L’offre totale actuelle pour l’USDC est de 45,7 jetons répartis sur 21 chaînes ou solutions de couche deux.

Les doutes sur le soutien de Tether ont fait décliner son image publique au fil des ans. La controverse a tourmenté la société sur la manière dont le stablecoin est garanti et sur la gestion de ses fonds de réserve.

La publication de deux rapports sur les réserves consolidées sur les réserves financières de Tether par le cabinet comptable Moore Cayman en 2021 n’a pas fait grand-chose pour apaiser les sceptiques. Dans son dernier rapport financier, Tether a révélé qu’il détenait 30,8 milliards de dollars de papier commercial non spécifique en plus d’autres actifs soutenant l’USDT.

Circle a été plus transparent sur ses réserves, mais pas dans la mesure où certains critiques l’exigent. En août 2021, la présidente de Coinbase, Emilie Choi, a déclaré que les réserves de l’USDC soutenant le deuxième plus grand stablecoin du marché passeraient entièrement aux espèces et aux bons du Trésor américain. Cela s’est effectivement produit le 27 octobre 2021 selon le rapport d’un comptable indépendant réalisé par Grant Thornton.

Coinbase est un partenaire proche de Circle, un service de paiement numérique, qui a contribué au lancement de l’USDC en octobre 2018. Circle est soutenu par Bitmain, China Everbright Bank et huit autres.

Il a soutenu les efforts visant à consolider un cadre réglementaire pour toutes les pièces stables. Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a soutenu une proposition de l’administration Biden de novembre 2021 visant à traiter les émetteurs de pièces stables de la même manière que les banques. Allaire a également assisté à une audience du Congrès avec plusieurs grands leaders de l’industrie de la cryptomonnaie en décembre 2021 pour discuter de l’orientation politique avec le comité des services financiers.

Les stablecoins centralisés USDT, USDC et BUSD sont actuellement les trois premiers de leur catégorie, mais les options de stablecoins décentralisées ont commencé à proliférer.

TerraUSD (UST) est le quatrième plus grand stablecoin, mais il connaît la croissance la plus rapide depuis novembre 2021. Depuis lors, il a dépassé Magic Internet Money (MIM) et DAI (DAI) et atteint une capitalisation boursière de 10,7 milliards de dollars.