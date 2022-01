Le déménagement massif de Microsoft dans Metaverse : achat d’Activision pour 69 milliards de dollars | Cryptomonnaie

Suite à l’annonce de l’acquisition d’Activision Blizzard, le PDG et président de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que le jeu « jouera un rôle clé dans le développement des plates-formes métavers ».

Recadrage Microsoft. acquiert le géant du jeu Activision Blizzard Inc. pour 69 milliards de dollars dans le cadre d’une initiative visant à accélérer ses plans de jeu et Metaverse.

Activision Blizzard abrite une longue liste de franchises de jeux emblématiques telles que Call of Duty, Overwatch, Candy Crush, World of Warcraft et Tony Hawk’s Pro-Skater. Suite à l’accord, ses jeux devraient être ajoutés au service Game Pass de Microsoft Xbox qui compte 25 millions d’abonnés.

Selon une annonce du 18 janvier de Microsoft, la société acquerra Activision Blizzard pour 95,00 $ par action à une valorisation de 68,7 milliards de dollars. L’accord devrait être conclu au cours de l’exercice 2023 et verra Microsoft devenir la troisième plus grande société de jeux en termes de revenus derrière le propriétaire de Riot Games Tencent et le développeur de Playstation Sony.

Ensemble avec @ATVI_AB, nous inaugurerons une nouvelle ère du jeu qui donne la priorité aux joueurs et aux créateurs et rend le jeu sûr, inclusif et accessible à tous. https://t.co/fF2Ig3gSfx — Satya Nadella (@satyanadella) 18 janvier 2022

Microsoft a souligné que l’acquisition soutiendrait la croissance de ses services sur les jeux mobiles, PC, console et cloud, et a également notamment déclaré qu’elle « fournira des éléments de base pour le métaverse ». Le PDG et président de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré :

Le jeu est la catégorie de divertissement la plus dynamique et la plus excitante sur toutes les plateformes aujourd’hui et jouera un rôle clé dans le développement des plateformes métavers.

Dans le cadre de l’acquisition, Microsoft a déclaré que le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, restera à la barre jusqu’à la conclusion de l’accord, les rênes étant ensuite remises au PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer.

Spencer a salué l’accord via un article de blog Xbox et a souligné que la société s’efforçait de rendre le jeu en nuage accessible sur autant d’appareils que possible. Il n’a cependant pas mentionné le Metaverse ou les NFT, des secteurs qui ont vu une réaction négative de la part de certaines sections de la communauté des joueurs.

« Les franchises fantastiques d’Activision Blizzard accéléreront également nos plans pour le Cloud Gaming, permettant à plus de personnes dans plus d’endroits à travers le monde de participer à la communauté Xbox en utilisant des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables et d’autres appareils que vous possédez déjà », a écrit Spencer.

Certains sentiments que j’ai entendus des employés d’Activision Blizzard aujourd’hui :

– Optimisme quant aux changements de direction et à la culture positive de plusieurs studios appartenant à Xbox

– Fury envers Microsoft pour avoir donné à Bobby Kotick un gros salaire et une sortie en douceur

– Détermination à continuer à s’organiser – Jason Schreier (@jasonschreier) 18 janvier 2022

En novembre, Nadella a dévoilé pour la première fois les plans Metaverse de Microsoft via une mise à niveau de son service « Teams » et un produit appelé « Dynamics 365 Connected Spaces ». La mise à niveau « Mesh » pour Teams devrait introduire des avatars numériques personnalisés et des espaces immersifs pour se rencontrer dans le Metaverse plus tard cette année.

Nadella a également déclaré à l’époque que les gens peuvent « absolument s’attendre » à voir Microsoft intégrer les fonctionnalités de Metaverse aux consoles de jeu Xbox, mais n’a divulgué aucun plan concret ni détail spécifique.

On ne sait pas si le jeu Metaverse de Microsoft pour Xbox inclura l’introduction des NFT, Spencer déclarant en novembre qu’il estimait que l’expérimentation se déroulant dans les NFT était plus « exploiteuse que sur le divertissement ».

Spencer a noté que si le Xbox Store devait prendre en charge les NFT, la société éliminerait activement tout comportement ou contenu néfaste.

Microsoft acquiert une autre société de jeux massive, le monopole continue de croître alors que Sony se démène pour faire son prochain jeu de pouvoir, la guerre des consoles est à son apogée Pendant ce temps, chez Nintendo : pic.twitter.com/adJlrMQZLY – Colin (@IntroSpecktive) 18 janvier 2022

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que 100 employés de l’équipe de réalité augmentée de Microsoft ont quitté l’entreprise au cours de l’année écoulée pour rejoindre le concurrent du métaverse Meta (Facebook).