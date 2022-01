SoFi peut lancer une banque à condition qu’elle ne touche pas à la crypto | Cryptomonnaie

Le fournisseur de prêts étudiants et de services financiers ne peut « s’engager dans aucune activité ou service de crypto-actifs », a déclaré le Bureau du contrôleur de la monnaie dans un communiqué.

Le fournisseur de prêts étudiants et de services financiers Social Finance Inc. (SoFi) a reçu l’approbation conditionnelle du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) pour créer une banque nationale à service complet, à condition que la nouvelle entité « ne s’engage dans aucun crypto-actif activités ou services », a annoncé mardi l’OCC.

L’approbation représente l’acquisition par SoFi Bank, National Association (SoFiBank, NA) de Golden Pacific Bank, National Association, une banque nationale assurée par la FDIC. SoFiBank, NA, qui aura son siège social à Cottonwood Heights, Utah, devra également répondre à certaines exigences d’apport de capital et adhérer à un accord d’exploitation, a indiqué l’agence.

« La décision d’aujourd’hui fait entrer SoFi, une grande fintech, dans le périmètre réglementaire des banques fédérales, où elle sera soumise à une surveillance complète et à toute la panoplie de réglementations bancaires, y compris la loi sur le réinvestissement communautaire », a déclaré le contrôleur par intérim de l’OCC, Michael Hsu, dans un communiqué. « Cela uniformise les règles du jeu et garantira que les activités de dépôt et de prêt de SoFi sont menées de manière sûre et saine, y compris en limitant la capacité de la banque à s’engager dans des activités de crypto-actifs. »

En octobre 2020, l’OCC a donné à SoFi son approbation préliminaire pour la création d’une banque nationale en attendant une évaluation approfondie de toutes les informations disponibles.

SoFi possède une filiale de négociation d’actifs numériques et est devenue publique l’année dernière par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) à une valorisation de 8,6 milliards de dollars. SoFi a terminé mardi à un peu plus de 12 dollars par action, en baisse de plus de 8 %.

Dans une note suite à l’annonce de l’OCC, l’analyste de Mizuho Securities USA, Dan Dolev, a maintenu sa note d’achat sur SoFi. « Bien que la gestion de la cryptomonnaie en tant que société de portefeuille bancaire nécessitera probablement certains changements de divulgation, nous pensons que ces problèmes sont entièrement résolubles et ne devraient pas avoir d’impact négatif sur les futures capacités des produits de SoFi. » Dolev a ajouté: « Les transactions crypto par les sociétés de portefeuille bancaires sont autorisées. Et nous estimons que SoFi peut avoir jusqu’à 5 ans (y compris les extensions) pour se mettre en conformité. »