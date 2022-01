Le modèle d’inversion haussière du prix de Cardano pourrait lancer ADA vers 1,96 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a baissé après une cassure au-dessus d’une ligne de résistance critique.

Une hausse de 30% vers 1,96 $ continue d’être sur le radar, donnée par la configuration graphique dominante.

Cependant, une tranche inférieure à 1,39 $ peut causer des problèmes aux traders.

Le prix de Cardano a franchi une barrière de résistance cruciale, ce qui a validé une configuration graphique haussière. Cependant, l’élan a diminué alors que l’ADA a légèrement reculé, testant une ligne de défense critique avant que le tueur d’Ethereum ne cible de plus grandes aspirations.

Le prix de Cardano fait face à une forte résistance

Le prix de Cardano a imprimé un motif en coin descendant sur le graphique journalier, projetant une prédiction haussière pour les haussiers. ADA a validé le modèle de carte dominant qui a mis une ascension de 40% sur le radar alors que le jeton passait au-dessus de la limite supérieure.

Alors que le prix de Cardano s’est fortement éloigné du schéma technique directeur, ADA a légèrement reculé et découvre un support fiable avant de grimper plus haut.

L’obstacle pour le prix de Cardano se situe au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % à 1,51 $. Cette résistance est renforcée par le modèle In/Out of Money Around Prix (IOMAP) d’IntotheBlock basé sur le volume, qui suggère que le plus grand groupe de 208 300 adresses a acheté 3,38 milliards d’ADA à un prix moyen de 1,51 $.

ADA pourrait faire face à un autre vent contraire à la moyenne mobile simple (SMA) de 100 jours à 1,65 $, puis au plus haut du 3 décembre à 1,72 $, coïncidant avec la ligne de résistance donnée par l’indicateur d’inversion de moment (MRI), puis à la SMA de 200 jours à 1,82 $.

Cependant, si la pression de vente augmente, Cardano pourrait trouver un soutien immédiat au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 1,42 $. Si l’ADA continue de glisser vers le bas, le jeton peut tomber vers la limite supérieure du modèle technique directeur à 1,39 $.

Graphique journalier ADA/USDT

Les investisseurs doivent noter que si le prix de Cardano tombe en dessous de la ligne de défense susmentionnée, le modèle graphique haussier peut être annulé. ADA pourrait continuer à baisser le niveau de retracement de 50% à 1,35 $, croisant le SMA de 50 jours.

Un pic supplémentaire des ordres de vente pourrait voir le prix de Cardano plonger vers 1,28 $, au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, qui se situe près de la SMA de 21 jours.