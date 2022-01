Voici pourquoi Binance Coin est en baisse de 33 % par rapport à son niveau record | Cryptomonnaie

Les blockchains des concurrents, un ralentissement des transactions quotidiennes et une TVL plate sont quelques défis auxquels est confronté BNB, mais les données suggèrent que Binance Coin est toujours un concurrent.

Les détenteurs de Binance Coin (BNB) ont bénéficié d’un rallye de 1 760 % de 37 $ à 692 $ entre janvier et mai 2021, mais comme il est de coutume en crypto, cette augmentation a été suivie d’une correction de 69 % deux semaines plus tard.

À partir de là, il a été un peu difficile de regagner la confiance des investisseurs et BNB n’a pas réussi à produire un autre sommet historique en novembre, même si la capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie a culminé à 3 000 milliards de dollars.

Binance Coin / USDT chez Binance. Source : TradingView

En plus d’être en baisse de 33 % par rapport à son niveau record, les investisseurs de BNB ont d’autres raisons de se demander si le prix actuel de 465 $ est durable. D’autant plus que les traders payaient récemment jusqu’à 3% par semaine pour maintenir ouvertes les positions courtes des contrats à terme, pariant sur la baisse.

Les traders sont passés à la baisse le 10 janvier

Contrairement aux contrats mensuels réguliers, les prix des contrats à terme perpétuels sont très similaires à ceux des bourses au comptant régulières. Cela facilite grandement le processus pour les commerçants de détail, car ils n’ont plus besoin de calculer la prime à terme ou de reconduire manuellement les positions proches de l’expiration.

Le taux de financement permet à cette magie de se produire, et elle est facturée aux longs (acheteurs) lorsqu’ils exigent plus d’effet de levier. Cependant, lorsque la situation est inversée et que les shorts (vendeurs) sont surendettés, le taux de financement devient négatif et ce sont eux qui paient les frais.

Taux de financement des contrats à terme sur marge USDT/USD à 8 heures de la BNB. Source : Coinglass.com

Remarquez comment le taux de financement sur les contrats à terme sur BNB était pour la plupart stable entre le 15 décembre et le 10 janvier, mais est ensuite rapidement passé à -0,13 %. Ce taux équivaut à 2,8% par semaine, un coût relativement élevé pour les shorts (vendeurs) pour conserver leurs positions. Le mouvement s’est produit alors que BNB testait le support de 410 $, son prix le plus bas en 90 jours.

Prime excessive par rapport aux blockchains concurrentes

La raison derrière le short de Binance pourrait être la prime excessive par rapport aux chaînes de contrats intelligents concurrentes. Par exemple, la capitalisation boursière de 78,2 milliards de dollars de BNB est supérieure de 80 % à celle de 43,3 milliards de dollars de Solana (SOL). De plus, la prime par rapport aux 28,2 milliards de dollars de Terra (LUNA) est de 178 %, et de 275 % par rapport aux 20,8 milliards de dollars d’Avalanche (AVAX). D’autres facteurs sont en jeu, la valeur totale verrouillée (TVL) de Binance Smart Chain a stagné à 15 milliards de dollars.

Chaîne Binance TVL en USD. Source : DéfiLlama.com

À titre de comparaison, la TVL de Terra est passée de 9 milliards de dollars à 19 milliards de dollars en trois mois, tandis qu’Avalanche est passée de 6,5 milliards de dollars à 11,6 milliards de dollars au cours de la même période. La concurrence a largement dépassé les applications de Binance Chain, à l’exception du nombre d’utilisateurs actifs sur l’échange décentralisé PancakeSwap.

Pour évaluer correctement si l’utilisation de Binance Smart Chain a atteint son maximum, il faut analyser l’activité du réseau. Certaines applications décentralisées (dApps) comme les jeux, les marchés sociaux et NFT nécessitent peu de valeur totale verrouillée (TVL) déposée sur des contrats intelligents.

Transactions quotidiennes de Binace Smart Chain par jour. Source : bscscan.com

Les données montrent que les transactions quotidiennes sur BSC ont culminé à plus de 15 millions le 25 novembre et ont récemment atteint en moyenne 6,5 millions par jour. Il convient également de noter que le principal concurrent de Binance Chain, Ethereum, est aux prises avec des frais de transaction moyens de 40 $ ou plus, ce qui crée le scénario parfait pour les chaînes concurrentes.

Malgré cette opportunité de saisir des parts de marché, Binance Smart Chain semble avoir stagné en termes de transactions quotidiennes et de TVL, qui sont tous deux des signes de croissance et d’adoption.

La position de plomb de Binance sur les dérivés pourrait être remise en cause

La concurrence pour la position de leader de Binance pourrait être remise en question car Coinbase, la plus grande bourse de cryptomonnaie américaine, prévoit de commencer à proposer le trading de produits dérivés après l’acquisition de FairX.

De plus, la bourse FTX a levé 1,32 milliard de dollars auprès d’investisseurs privés et FTX US a finalisé son acquisition de la bourse d’options crypto LedgerX le 25 octobre. Cela consolide son intention d’offrir des contrats dérivés aux investisseurs américains.

Il y a de fortes chances que Binance conserve son leadership face aux dérivés Coinbase et FTX étant donné qu’il a l’avantage du premier arrivé. De plus, Binance a lancé un fonds de développement d’un milliard de dollars le 12 octobre pour étendre les capacités de l’écosystème Binance Smart Chain.

Surévalués ou non, des fondamentaux solides soutiennent la troisième plus grande crypto-monnaie et bien que la performance des prix à court terme ne soit pas prometteuse, il existe encore de nombreux futurs catalyseurs de croissance.