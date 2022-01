First Mover Asia : resserrement de la Fed, les difficultés économiques continuent d’effrayer les investisseurs en crypto | Cryptomonnaie

Le bitcoin et l’éther montaient et descendaient ; les altcoins ont une journée mitigée.

Mouvements du marché : Bitcoin et Ether baissent puis remontent ; les prix des altcoins sont mitigés.

Avis du technicien : BTC semble survendu pendant la journée de négociation en Asie, mais la hausse reste limitée.

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cardan ADA +9,1 % Plate-forme de contrat intelligente Litecoin SLD +4,0 % Devise

Principaux perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME −7,9 % Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN −7,2 % L’informatique Pois POINT −7,2 % Plate-forme de contrat intelligente

Marchés

S&P 500 : 4 577 $ -1,8 %

DJIA : 35 368 $ -1,5 %

Nasdaq : 14 506 $ -2,6 %

Or : 1 813 $ 0,3 %

Mouvements du marché

Bitcoin n’a pas pu se décider lors des échanges de mardi. Il a commencé la journée avec une courte spirale descendante dont le prix s’est dirigé vers 41 000 $. Mais ensuite, cela a changé de cap. À la fin des échanges sur les marchés boursiers américains, il était en route vers son point de départ, au-dessus de 42 000 $. Au moment de la publication, la plus grande crypto-monnaie de la capitalisation boursière se négociait au-dessus de 42 500 $, en légère hausse pour la journée.

Ether, la deuxième plus grande crypto en termes de capitalisation boursière, a suivi un schéma similaire, descendant puis augmentant. Au moment de la publication, il se négociait à environ 3 150 $, à peu près stable au cours des dernières 24 heures. Les autres principales pièces alternatives (altcoins) ont varié, quelques-unes gagnant une coche et d’autres légèrement.

La performance mitigée reflète la nervosité persistante à l’égard des économies américaine et mondiale. Les principaux indicateurs boursiers ont chuté avec le S&P 500 en baisse de 1,8 % et le Nasdaq en baisse de 2,6 %, les investisseurs cherchant à quitter les sociétés qui perdent de l’argent. Les rendements obligataires ont augmenté dans un contexte de craintes généralisées que la banque centrale américaine ne relève ses taux d’intérêt plus rapidement et plus fortement que prévu.

« Bitcoin semble sur le point de continuer à se négocier en tant qu’actif risqué et reste vulnérable aux craintes croissantes d’un resserrement agressif de la Fed », a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché à OANDA, à CoinDesk par e-mail. « La flambée du Trésor [bond] les rendements pourraient se poursuivre cette semaine, et cela pourrait tester certains hodlers et altcoins de bitcoins. »

Mais Moya est optimiste quant à un rebond du prix du bitcoin. « La cassure des rendements du Trésor ne devait pas se produire aussi rapidement, mais lorsqu’elle se terminera, cela pourrait être le signal clair pour de nombreux commerçants de revenir aux crypto-monnaies », a-t-il déclaré.

L’avis du technicien



Le graphique des prix Bitcoin sur quatre heures montre le support / la résistance avec le RSI en bas (Damanick Dantes / CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) s’est échangé dans une fourchette latérale au cours de la semaine dernière, bien que les acheteurs aient continué à maintenir un support d’environ 40 000 $. Le prochain niveau de résistance se situe entre 43 000 $ et 45 000 $, ce qui pourrait limiter les gains de prix à court terme.

Le BTC est à peu près stable au cours des dernières 24 heures, car la plupart des indicateurs techniques restent neutres pendant la journée de négociation en Asie.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures est le plus survendu depuis le 7 janvier, qui a précédé un rebond des prix de 10 %. Dans une tendance baissière, cependant, la réaction des prix aux lectures de survente pourrait être retardée de quelques jours.

Pour l’instant, les vendeurs gardent le contrôle alors que les signaux de momentum à long terme s’affaiblissent.

Événements importants

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : production de la construction d’Eurostat (nov. MoM/YoY)

1 h 30 HKT/SGT (5 h 30 UTC) : Permis de construire américains (décembre MoM/Change)

14 h 15 HKT/SGT (6 h 15 UTC) : Discours du gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey

23 h 50 HKT/SGT (15 h 15 UTC) : Importations/exportations du Japon (déc. YoY)