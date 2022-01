Le prix de Solana envisage un retour à 120 $ alors que la confiance dans SOL s’estompe | Cryptomonnaie

Le prix de Solana fait face à une pression de vente continue contre les zones de support critiques.

Fondamentalement, les préoccupations du réseau de Solana ont augmenté et la confiance a diminué.

De plus en plus probable qu’un test de 120 $ approche.

Le prix de Solana continue de faire face à de solides scénarios techniquement et fondamentalement baissiers. En outre, des inquiétudes subsistent concernant la stabilité et l’évolutivité du réseau de Solana. Ces inquiétudes continuent de peser sur l’action baissière des prix à venir.

Le prix de Solana pourrait chuter à 120 $, une zone de support qu’il doit tenir, ou un flash-crash important pourrait se produire

Le prix de Solana a une dernière zone de support à venir qui peut maintenir SOL au-dessus de l’eau. Le bas du drapeau haussier/canal de régression linéaire et le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % partagent la zone de support près de 120 $.

Les oscillateurs indiquent qu’un certain support devrait être attendu entre 120 $ et la zone de valeur actuelle (135 $). Principalement à cause de l’indice composite qui se situe à de nouveaux plus bas historiques. L’oscillateur de l’indice de force relative reste en territoire haussier mais se négocie juste en dessous du premier niveau de survente à 50 mais au-dessus du deuxième niveau de survente à 40.

On ne peut exagérer à quel point il est vital de maintenir la zone de valeur de 120 $ pour Solana. Le profil de volume entre 120 $ et 50 $ est extrêmement mince, voire inexistant dans certaines régions. Les zones fragiles du profil de volume agissent comme un vide – lorsque l’action des prix s’éloigne d’un nœud de volume élevé et se dirige vers un nœud de volume de chose, le prix est «aspiré» jusqu’au nœud de volume élevé suivant.

SOL/USDT Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo

Pour le prix de Solana, cela signifie qu’une baisse en dessous de 120 $ pourrait facilement déclencher un flash-crash vers la zone de valeur de 50 $ – le prochain nœud à volume élevé. Par conséquent, pour invalider et atténuer toute perspective baissière actuelle, les traders SOL devront pousser pour une clôture hebdomadaire au-dessus du Kijun-Sen à 144 $ ou plus.