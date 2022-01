Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : le marché de la crypto semble prêt à se rallier | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin, relativement inchangé depuis le 7 janvier, continue de osciller entre 40 000 $ et 43 000 $.

La structure des prix d’Ethereum, comme celle de Bitcoin, semble développer un pivot bas plus élevé.

Le prix XRP maintient une zone de support critique, montrant sa force tandis que Bitcoin et Ethereum s’ajustent à la baisse.

Le prix du bitcoin continue de se situer au-dessus de l’encolure d’un modèle tête-épaules, générant de l’anxiété chez les haussiers et les baissiers. Le prix Ethereum teste le Tenkan-Sen quotidien comme une zone de support qui pourrait se transformer en un plus bas plus élevé. Alors que BTC et ETH ont subi une certaine pression de vente tout au long de la journée, étonnamment, XRP a résisté relativement à 0,75 $.

Le prix du bitcoin développe un creux probablement plus élevé avant de commencer une nouvelle poussée vers le haut

Le prix du Bitcoin est assis dans une position précaire sur son graphique quotidien Ichimoku. Le Tenkan-Sen quotidien et le décolleté d’un motif tête-épaules partagent une zone de valeur comprise entre 41 000 $ et 43 000 $. Bitcoin a passé les douze derniers jours de négociation dans cette fourchette.

L’indice de force relative reste dans des conditions de marché baissier, avec la ligne RSI actuellement à 35 – juste au-dessus du premier niveau de survente de 30. Enfin, l’oscillateur de l’indice composite montre l’avertissement le plus immédiat à une certaine pression à la baisse, avec sa ligne montrant des signes de croisement en dessous de sa moyenne en mouvement rapide à partir de conditions neutres – un signal d’avertissement très baissier.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Cependant, Bitcoin a été extrêmement baissier depuis le début de 2022, mais les traders n’ont pas pu ou pas voulu générer une vente substantielle en dessous du niveau de prix de 40 000 $. Par conséquent, si Bitcoin peut maintenir un support proche du Tenkan-Sen quotidien à 42 000 $, il atteindra un plus bas plus élevé et créera le pivot nécessaire pour commencer une nouvelle jambe plus haut.

Le prix Ethereum développe un pivot haussier plus bas qui pourrait propulser l’ETH à 4 000 $

L’action des prix d’Ethereum est très similaire aux actions de prix actuelles de Bitcoin, en particulier au cours des douze derniers jours de bourse. Ethereum a marqué un creux en dessous de la zone de valeur de 3 000 $ lundi dernier, mais s’est rapidement déplacé plus haut et hors de cette zone pour se consolider dans la zone de valeur actuelle de 3 100 $. La clôture hebdomadaire de la semaine dernière a été solide et a fourni le soutien nécessaire pour donner aux traders une perspective haussière à court terme. Mais les haussiers doivent suivre et soutenir les prix.

Si le prix d’Ethereum devait clôturer son graphique hebdomadaire aujourd’hui, ce serait la clôture la plus basse depuis la semaine du 24 septembre 2021, soit un creux de dix-huit semaines. En effet, une certaine faiblesse continue est attendue, en particulier si les marchés à risque comme les actions continuent de subir des pressions à la vente. Cependant, la faiblesse d’aujourd’hui a développé une opportunité d’entrée d’inversion haussière idéale sur le graphique point et figure d’inversion de 0,50 $ / 3 cases.

Une configuration de piège à traders est actuellement présente sur le graphique Point et Figure du prix Ethereum. L’entrée longue hypothétique est un ordre d’achat stop à 3 450 $, un stop loss à 3 250 $ et un objectif de profit à 4 300 $. Cette transaction représente une configuration récompense/risque de 4,25:1 avec un objectif de profit implicite de 25 % après l’entrée. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit généré après l’entrée.

ETH/USD $50/3-box Point d’inversion et graphique de la figure

La configuration longue hypothétique est invalidée si le prix d’Ethereum passe à 3 000 $.

Le prix XRP développe la base avant de pousser plus haut

Le prix du XRP a été un peu une surprise cette semaine, se négociant plus bas mais pas aussi mauvais que de nombreux altcoins et surpassant même Ethereum. Le XRP n’a baissé que de 3,5 % jusqu’à présent pour la semaine par rapport aux 6 % plus importants d’Ethereum. Une base et une gamme solides proches de la zone de valeur critique de 0,75 $ continuent de se développer.

À court terme, les traders XRP doivent revenir au-dessus du Tenkan-Sen ; une clôture quotidienne égale ou supérieure à 0,76 $ est nécessaire. Ne pas le faire pourrait entraîner une pression de vente supplémentaire et pousser le prix du XRP vers un mouvement de capitulation qui cible le niveau de 0,50 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

La majorité des obstacles de prix que le prix XRP doit franchir se situent dans la zone de 0,86 $. Le bas du nuage quotidien (Senkou Span A), un retracement de Fibonacci de 38,2 %, une extension de Fibonacci de 100 % et Kijun-Sen partagent la zone de résistance de 0,86 $. Si les traders XRP peuvent se déplacer au-dessus de cette zone, la route vers 1 $ est beaucoup plus facile.