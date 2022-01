La liquidité de Dogecoin s’approfondit alors que DOGE est mis en ligne sur Thorchain | Cryptomonnaie

Thorchain a annoncé plus tôt dans la journée que le pool de liquidité Dogecoin est en direct sur le réseau de liquidité décentralisé.

Au fur et à mesure que l’activité en chaîne augmenterait, la liquidité profonde alimente un récit haussier pour le prix du Dogecoin.

Les analystes ont prédit que le prix Dogecoin est prêt pour la prochaine étape.

Thorchain a révélé plus tôt dans la journée que le réseau de liquidité décentralisé a ajouté la prise en charge de Dogecoin. Les partisans pensent que le pic de liquidité pourrait alimenter un récit haussier pour le prix du memecoin.

Les analystes pensent que le prix du Dogecoin pourrait remonter

Thorchain, un réseau de liquidité décentralisé similaire aux teneurs de marché automatisés et aux DEX comme Uniswap, a annoncé la prise en charge de Dogecoin plus tôt dans la journée. Les commerçants peuvent désormais échanger Dogecoin contre Bitcoin, Ethereum, Litecoin et d’autres crypto-monnaies sur Thorchain.

Thorchain propose des versions synthétiques de crypto-monnaies aux commerçants au lieu de la crypto, la différenciant des échanges de crypto centralisés.

Chad Barraford, responsable technique chez Thorchain, aurait déclaré :

Chaîne THOR […] empêche les utilisateurs d’avoir à « emballer » leurs pièces ou jetons, ce qui signifie que l’on peut utiliser BTC dans un protocole Ethereum DeFi sans avoir à l’envelopper dans « wrapped BTC » ou wBTC. De plus, les utilisateurs n’ont pas à s’appuyer sur des ponts entre les chaînes. Le réseau prend actuellement en charge cinq chaînes : Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Litecoin et Bitcoin Cash.

Plutôt que de s’appuyer sur des échanges centralisés de crypto-monnaie, les investisseurs peuvent échanger Dogecoin contre d’autres crypto-monnaies sur le réseau de liquidité décentralisé.

L’ajout de Dogecoin aux pools de liquidités de Thorchain offre désormais aux investisseurs la possibilité de gagner un rendement sur leurs avoirs en memecoins pour la première fois.

Elon Musk a annoncé que les utilisateurs pourraient acheter des marchandises Tesla avec Dogecoin vendredi la semaine dernière. Cela a alimenté un récit haussier pour le prix du Dogecoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Dogecoin et prédit une reprise du memecoin. @CryptoKaleo, analyste et trader crypto, estime que le memecoin se prépare pour sa prochaine étape.

L’analyste estime qu’il y a une semaine, Dogecoin était suracheté, la tendance des prix était parabolique.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le prix du Dogecoin est entré dans la zone d’achat avant de passer à 0,28 $.