Le prix Chainlink pourrait chuter de 35% avant que les marines LINK ne le récupèrent | Cryptomonnaie

Chainlink voit les traders accélérer la baisse des prix.

Le prix LINK perce sur le SMA de 55 jours, ce qui pourrait ouvrir la porte à 20,00 $

Alors que le sentiment du marché mondial pèse, attendez-vous même à un piqué du nez si une vente de feu commence, avec LINK tombant vers 15 $.

L’action sur les prix de Chainlink (LINK) semblait voler haut au début de 2022, mais un crash se produit cette semaine qui nuit gravement aux investisseurs de Chainlink. Actuellement, le prix LINK se rapproche de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours qui a servi de support et de résistance à plusieurs reprises dans le passé. Une cassure à la baisse verrait l’action des prix baisser vers le meilleur des cas de 20,70 $ ou le pire des cas de 15,00 $.

Chainlink rédige le pire scénario de dévaluation de 35%

Les investisseurs de Chainlink sont dans les cordes alors que les traders les poussent contre un mur, essayant de les amener à « remettre tout leur argent ». Alors que de plus en plus d’arrêts sont frappés en dessous de 24,55 $, l’action des prix perdant encore plus de valeur, le SMA de 55 jours commence à entrer en jeu comme dernière ligne de défense contre ce qui sera une perte d’au moins 12 %. Une cassure sous le SMA de 55 jours à 22,50 $ ouvrirait la voie vers le pivot mensuel à environ 20,70 $.

Mais ce n’est pas là que la douleur s’arrêtera pour les traders LINK, car le pivot mensuel est en fait un no man’s land, le niveau n’ayant aucune signification car il a été beaucoup haché en décembre. Le sentiment actuel du marché n’activant peut-être pas le risque du jour au lendemain, attendez-vous à plus de pression sur le pivot mensuel avec une éventuelle cassure sous 20,00 $. Une pénétration substantielle entraînerait une vente accélérée vers 15,00 $, qui coïncide avec le creux du 23 mai et du 04 décembre.

Graphique journalier LINK/USD

Un rebond sur le SMA à 55 jours ou le pivot mensuel pourrait être possible si les vendeurs respectent l’indice de force relative (RSI), qui se négocie alors dans la zone de survente. Cela entraînerait un ralentissement de la pression de vente et une légère augmentation du volume d’achat, car les vendeurs doivent acheter des pièces LINK pour enregistrer des gains. Un rebond sur l’un de ces niveaux est possible mais devrait être géré avec un arrêt assez serré et le respect des niveaux intermédiaires, avant d’atteindre le large support à 15,00 $.