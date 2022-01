Le prix Polkadot présentera une opportunité d’achat avant une cassure de 35% | Cryptomonnaie

L’action des prix de Polkadot a tenté de dépasser les 30 $ mais s’est arrêtée net.

L’action des prix du DOT est à nouveau en retrait, les investisseurs attendant le bon moment pour réintégrer.

La ligne de tendance ascendante verte qui se situe actuellement autour de 22,50 $ serait un point d’entrée parfait pour un rebond vers 30 $.

Le prix de Polkadot rechape l’eau car les traders ne peuvent pas défendre 25,19 $ et les prix reviennent aux niveaux inférieurs de 2022. Les investisseurs n’ont aucune incitation pour le moment à des entrées agressives car le sentiment du marché mondial pèse sur l’action des prix. Attendez-vous à ce que les investisseurs tiennent à la fois un changement de sentiment et un test sur la ligne de tendance ascendante verte à long terme qui cite actuellement environ 22,36 $ avant de remonter vers 30 $.

L’action des prix de Polkadot doit donner un peu pour gagner gros

Le prix de Polkadot a eu des problèmes pour atteindre 30 $ car les traders ont été arrêtés dans leur élan avant même d’atteindre 29,12 $, un niveau de résistance moins critique. Depuis lors, les baissiers ont profité de la tournure du sentiment du marché pour prendre des risques, entrer dans le prix DOT et faire baisser les prix. Mais les traders ne sont pas loin et attendent patiemment d’entrer – peut-être sur la ligne verte de tendance ascendante – pour un rebond.

Cette ligne de tendance ascendante verte à plus long terme a prouvé son importance dans le passé à plusieurs reprises tout au long de 2021. Même une cassure en dessous ne serait pas si grave, car un support d’environ 20,51 $ entre en jeu à partir d’un niveau de support historique et du niveau de support mensuel S1. Ceux-ci comprennent deux niveaux d’entrée solides permettant aux haussiers de s’engager dans une action sur les prix pour faire partie du marché lorsque le sentiment revient au risque et pousse plus haut.

Graphique quotidien DOT/USD

Bien que les marchés soient en retrait, les actions longues et le risque se profilent sous la surface et pourraient rapidement émerger. Cela ajouterait aux vents favorables dans les crypto-monnaies et verrait un renversement rapide de l’action des prix. Cette fois, attendez-vous à ce que les 30 $ soient testés, car le pivot mensuel et la moyenne mobile simple sur 200 jours déclencheront des prises de bénéfices. Avec la hausse, le SMA de 55 jours pourrait repasser au-dessus du SMA de 200 jours, ce qui en fait une croix dorée, un signal fort de plus de hausse pour les commerçants, ce qui pourrait encore augmenter l’action des prix, vers 37 $.