Decentraland bulls pêche en profondeur pour une entrée de gamme avant l’évasion | Cryptomonnaie

Decentraland est incapable de rester au-dessus du niveau de Fibonacci de 78,6 % à 3,00 $

MANA semble continuer à baisser alors que le sentiment mondial pèse sur les croyances des investisseurs.

Attendez-vous à une cassure à la baisse, testant le plus bas de 2022 et de décembre 2021 avant d’être repris par les haussiers.

Decentraland (MANA) ne démarre pas l’année en beauté. Pendant la majeure partie de janvier, l’action des prix s’est négociée latéralement pour baisser, et il ne semble pas que les niveaux actuels soient ceux qui intéressent les investisseurs. Attendez-vous à une cassure inférieure vers 2,60 $ ou même 2,15 $ avant que les investisseurs ne commencent à récupérer MANA avec des objectifs de profit à la hausse.

Avec la baisse du RSI, l’action des prix MANA doit d’abord corriger à la baisse avant de remonter à nouveau

Decentraland maintient les investisseurs sur le qui-vive, car l’évolution des prix a été principalement latérale ces derniers jours. Chaque fois que l’action des prix MANA semblait mûre, elle a faibli et, par conséquent, n’a pas clôturé au-dessus du niveau de 78,6 % de Fibonacci à 3,00 $. Comme ce niveau a été tellement haché ces derniers jours, il a commencé à perdre de sa crédibilité, et les traders ne voudront pas être piégés à un tel niveau.

Le prix du MANA devra d’abord corriger quelques pourcentages, avant que les investisseurs ne veuillent à nouveau saisir des positions longues. Une baisse vers le plus bas de 2022 à 2,57 $ ou 2,15 $, le plus bas de novembre 2021 et juste en dessous du niveau de support mensuel S1, pourraient tous deux constituer des points d’entrée valables. Avec cela, l’indice de force relative (RSI) entrera en territoire de survente et déclenchera des prises de bénéfices parmi les vendeurs à découvert.

Graphique journalier MANA/USD

Bien sûr, le sentiment peut rapidement changer sur un seul titre, et ce n’est pas différent aujourd’hui. Si un accord de paix devait sortir des pourparlers OTAN-Russie, par exemple, cela aiderait le sentiment et déclencherait un nouveau rallye pour les actions et les actifs risqués qui verrait également l’achat généralisé de crypto-monnaies. L’action des prix MANA pourrait enfin laisser 3,00 $ derrière elle et commencer à tester 3,66 $, où la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours, le pivot mensuel et le niveau de Fibonacci de 61,8 % se mettent tous en place.