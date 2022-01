Quel marché baissier ? La baisse actuelle des prix du BTC correspond toujours aux cycles précédents du Bitcoin, selon un analyste | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a « au moins une autre impulsion à la hausse à venir » avant d’atteindre le sommet historique de ce cycle de réduction de moitié, selon de nouvelles recherches.

Dans une série de tweets sur l’état actuel de l’action des prix BTC, l’analyste populaire TechDev a fait valoir que contrairement à de nombreuses opinions, il n’y a rien d’inhabituel à propos de BTC/USD en 2022.

Bitcoin en 2021 : Rien à voir ici

Avec une baisse de 40 % par rapport aux sommets historiques de novembre de 69 000 $ toujours en cours, le sentiment a également pris un coup – la « peur extrême » caractérise toujours les marchés du Bitcoin et de l’altcoin.

Pour TechDev, connu pour ses visions optimistes des perspectives de Bitcoin, il n’y a néanmoins rien à craindre.

En analysant les nouvelles adresses de portefeuille par rapport au comportement des prix, il a montré que le scénario de l’année dernière – les nouveaux numéros d’adresse faisant des sommets plus bas tandis que le prix fait des sommets plus élevés – est loin d’être unique.

« Dans 4 des 6 corrections, nous avons vu une divergence où le prix a atteint des sommets plus élevés et les nouvelles adresses ont atteint des sommets plus bas », ont lu les commentaires sur deux articles.

« … Pour moi, les 6 sont en cours de correction, également soutenus par un volume en baisse. »

Ce faible volume a déjà fait la une des journaux dans le cadre des craintes que BTC / USD puisse voir des mouvements indûment importants en raison d’un manque de liquidité.

Dans l’ensemble, cependant, le comportement des prix par rapport aux niveaux de Fibonacci est resté bien dans les normes historiques, a ajouté TechDev, et il n’y a donc aucune raison de supposer qu’un autre sommet historique ne se produira pas avant qu’une phase baissière ne s’ensuive.

« Notre correction actuelle (depuis février 2021) se déroule entre les mêmes fibs de journal à deux cycles, car une correction en cours a toujours eu lieu, avec un volume en baisse localement et de nouvelles adresses », a-t-il conclu.

Nouvelles adresses Bitcoin (moyenne mobile sur 2 semaines) contre graphique BTC/USD avec niveaux de Fibonacci. Source : TechDev/Twitter

Une reprise en attente

Comme Cointelegraph l’a rapporté, l’intérêt pour Bitcoin a largement diminué au cours de l’année écoulée, en particulier en ce qui concerne les investisseurs de détail.

Cependant, les traders chevronnés restent prêts, avec un effet de levier toujours proche des sommets historiques et les institutions devraient commencer à réintégrer le marché.

Pendant ce temps, au quatrième trimestre, TechDev a commencé à mettre en évidence les tendances de l’indice de force relative (RSI) de Bitcoin, qui a de nouveau montré qu’un record absolu plus élevé devrait être dû.

Le RSI reste significativement « survendu » pour BTC/USD, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView, ce qui dans le passé a unanimement entraîné une inversion et une pression à la hausse sur les prix.

Graphique bougie BTC/USD 1 jour (Bitstamp) avec RSI. Source : TradingView