Crypto.com semble former un bas local avec un potentiel de hausse important | Cryptomonnaie

Le jeton Crypto.com forme une configuration triple bottom à 0,441 $, prévenant d’un renversement.

Une hausse de 16 % à 0,512 $ est probable si le CRO rebondit sur le niveau de support très important à 0,441 $.

Une ventilation du niveau de support de 0,384 $ invalidera la thèse haussière.

Le jeton Crypto.com se négocie à un niveau de support crucial depuis près de dix jours. Cette consolidation semble avoir mis en place un modèle d’inversion du fond, suggérant qu’un changement de tendance est probable pour les CRO.

Le jeton Crypto.com vise un sommet plus élevé

Le jeton Crypto.com a rebondi sur le niveau de support de 0,441 $ le 8 janvier et a suivi deux autres tests au cours des neuf jours suivants. Cette évolution a donné lieu à une configuration triple bottom – un modèle d’inversion du fond qui laisse entrevoir un changement de tendance en faveur des haussiers.

La zone de demande quotidienne, qui s’étend de 0,384 $ à 0,456 $, ajoute de la crédibilité à ces perspectives haussières. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le troisième appui sur la barrière de soutien de 0,441 $ déclenche une tendance haussière massive.

Les acteurs du marché peuvent entrer à l’achat lors du nouveau test de la barrière de 0,441 $ et chercher à réaliser des bénéfices autour de la barrière de résistance de 0,512 $. Cette décision permettrait aux commerçants de capitaliser sur une hausse de 16 %.

Graphique CRO/USDT sur 6 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le jeton Crypto.com, un échec à se maintenir au-dessus de 0,384 $ invalidera la configuration du triple fond. Le CRO perdra ses perspectives haussières sur un chandelier de six heures clôturé en dessous de 0,384 $.

Cette évolution créera un plus bas plus bas, déplaçant les chances en faveur des baissiers et déclenchant potentiellement une baisse à 0,359 $.