MATIC va devenir déflationniste avec la mise à niveau EIP-1559 de Polygon | Cryptomonnaie

L’EIP-1559 d’Ethereum introduit un mécanisme de combustion des frais lancé sur le réseau MATIC plus tôt dans la journée.

Les promoteurs ont estimé que 0,27% de l’approvisionnement de MATIC sera brûlé en un an.

Une visibilité accrue des frais sur MATIC pourrait réduire les transactions de spam et la congestion du réseau.

Les analystes ont prédit que les prix MATIC pourraient poursuivre leur tendance à la baisse jusqu’en mars 2022.

La mise à niveau EIP-1559 est désormais disponible sur le réseau Polygon. La mise à niveau pourrait avoir un impact positif sur le prix MATIC avec la mise en œuvre de la gravure. Les partisans ont noté qu’auparavant, la congestion du réseau et les frais imprévisibles poussaient les commerçants vers des concurrents comme Avalanche.

Les analystes sont optimistes sur le prix MATIC alors que Polygon commence à brûler

La mise en œuvre de l’EIP-1559 sur le réseau Polygon était très attendue par les promoteurs et les commerçants. Au début de la mise à niveau, 0,27 % de l’approvisionnement en MATIC pourrait être brûlé en l’espace d’un an.

Une meilleure visibilité et prévisibilité des frais devrait augmenter le nombre d’utilisateurs et de transactions sur le réseau Polygon. Le jeton natif MATIC pourrait être témoin d’un pic d’activité en chaîne avec une réduction de la congestion du réseau et des transactions de spam.

Dans le cas d’Ethereum, le hard fork de Londres a déclenché une pénurie d’approvisionnement qui a fait grimper le prix de l’altcoin. Les partisans s’attendent à un impact similaire sur le jeton natif du réseau Polygon, MATIC.

Le hard fork du réseau MATIC a été mis en ligne plus tôt dans la journée, à 3 heures du matin UTC.

Néanmoins, le prix MATIC a affiché des pertes de 10 % au cours des dernières 24 heures. Pourtant, malgré cela, les analystes sont optimistes quant au jeton natif du réseau Polygon. @iam_Beast_, un analyste et commerçant crypto pseudonyme, a comparé la tendance des prix MATIC et FTM, prédisant une hausse du prix du jeton.

L’analyste a fixé un objectif de 2,7 $ pour le prix MATIC. @Trader_XO, analyste crypto et investisseur, a un point de vue contraire. L’analyste estime que le prix MATIC pourrait poursuivre sa tendance à la baisse jusqu’en mars 2022.

Lark Davis, analyste crypto et YouTuber, a commenté la mise en œuvre de l’EIP-1559 par MATIC. Davis pense que le hard fork est une mise à jour importante du réseau Polygon.

$matique est assez calme compte tenu de la grosse fourchette dure à venir qui commencera à brûler l’approvisionnement ! – Alouette Davis (@TheCryptoLark) 18 janvier 2022

Les analystes de Netcost-Security pensent que le piège à traders MATIC pourrait pousser le prix à 2,70 $.