Binance détruit 1,6 million de jetons BNB lors de la toute première gravure automatique | Cryptomonnaie

L’échange de crypto-monnaie Binance a mis en place son tout premier programme de gravure automatique de jetons Binance (BNB) au dernier trimestre, supprimant plus de 1,6 million de jetons BNB d’une valeur de 750 millions de dollars de la circulation.

Dans le cadre du nouveau programme, le nombre de jetons à graver est obtenu à l’aide d’une formule basée sur le nombre total de blocs produits sur la Binance Smart Chain, une blockchain programmable alimentant les contrats intelligents et fonctionnant parallèlement à la Binance Chain et à la moyenne libellée en dollars de BNB. prix au cours du trimestre.

L’abandon de la précédente méthodologie de gravure de jetons, qui était basée sur les revenus générés par l’échange centralisé Binance, devrait rendre le processus plus objectif et plus clair pour la communauté BNB.

« La mise en œuvre de la gravure automatique de BNB est une prochaine étape naturelle dans le parcours de BNB et aidera la communauté BNB à se développer en offrant une plus grande autonomie, transparence et prévisibilité », a déclaré Changpeng Zhao (CZ), co-fondateur et PDG de Binance. dans une annonce officielle publiée sur le blog de Binance.

Binance s’est engagé à détruire 100 millions de jetons BNB, soit 50 % de l’offre en circulation, par le biais de brûlages trimestriels. Selon la source de données Coin Tools, l’échange a détruit près de 35 millions de jetons via des brûlures trimestrielles à ce jour, après avoir commencé le programme fin 2017.

Les brûlures de jetons sont censées être déflationnistes et sont généralement destinées à apporter une réserve de valeur à la crypto-monnaie. Dans la finance traditionnelle, la déflation signifie une baisse constante des prix. En crypto, un jeton déflationniste est celui dont l’offre en circulation diminuera avec le temps, le rendant ainsi résistant à l’inflation ou réserve de valeur.

« BNB est déflationniste », a tweeté Zhao tôt mardi avec les nouvelles de BNB burn.

Cependant, le 18e brûlage, le tout premier événement automatisé, annoncé lundi, n’a pas réussi à faire une offre sous la crypto-monnaie. Au moment de mettre sous presse, BNB se négociait à plat ce jour-là près de 474 $, après avoir chuté de plus de 4 % lundi.