FTX annoncé comme sponsor des droits de dénomination de l’Australian Blockchain Week 2022 | Cryptomonnaie

Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, déclare que le partenariat est un « moment décisif » alors que l’écosystème australien de la blockchain continue de se généraliser.

FTX Trading Limited (FTX) sera le sponsor des droits de dénomination de l’Australian Blockchain Week 2022, qui se déroulera du 21 au 25 mars.

Blockchain Australia est le réseau industriel de pointe en Australie, réunissant l’industrie, les universités et le gouvernement pour discuter des opportunités de la technologie blockchain.

Plus de 200 conférenciers à travers 75 événements seront présents à l’Australian Blockchain Week, dont le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Lancé en mai 2019, FTX est un échange de dérivés de crypto-monnaie basé aux Bahamas. Au moment de la publication, il avait un volume de transactions sur 24 heures de 1,41 milliard de dollars selon Coinranking.

Steve Vallas, directeur général de Blockchain Australia, a déclaré que la nomination intervient à un «moment décisif» alors que l’écosystème australien de la blockchain continue de se généraliser.

Bankman-Fried a déclaré que le partenariat constitue la première itération de son objectif de soutenir la « croissance à long terme du marché australien ».

Nous sommes impatients de contribuer aux discussions pour faire progresser l’industrie locale, mieux protéger et protéger les consommateurs et permettre aux institutions financières d’évoluer et de prospérer dans l’industrie de la cryptomonnaie.