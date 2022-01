Peut-on s’attendre à un net rebond après la poursuite de la baisse du marché ? | Cryptomonnaie

La nouvelle semaine a commencé avec une humeur baissière sur le marché des crypto-monnaies car la plupart des pièces sont dans la zone rouge.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Le week-end dernier, les volumes de transactions étaient assez faibles et il n’y a pas eu de changements significatifs sur le marché. La paire BTC/USD a continué de se consolider dans le domaine des prix moyens, rétrécissant progressivement la fourchette latérale.

Graphique BTC/USD par TradingView

Aujourd’hui, la probabilité que les haussiers puissent faire une autre tentative pour dépasser les 44 000 $ a diminué, tandis que la probabilité d’un élan baissier a augmenté.

Si les vendeurs deviennent actifs, il faut s’attendre à une baisse du prix du Bitcoin au niveau psychologique de 40 000 $.

Bitcoin se négocie à 42 628 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Dimanche dernier, les acheteurs ont tenté de percer la résistance de 3 400 dollars, mais les volumes d’achat étaient inférieurs à la moyenne et le prix d’Ethereum (ETH) n’a pas pu le tester.

Graphique ETH/USD par TradingView

Depuis ce matin, la paire est revenue sur le support de l’EMA55 de deux heures, mais la vente active pousse le prix en dessous de cette moyenne mobile. Si aujourd’hui les baissiers franchissent le niveau de 3 200 $, alors dans un proche avenir, la paire peut revenir à la zone des 3 000 $.

Ethereum se négocie à 3 250 $ au moment de la presse.

ADA/USD

Cardano (ADA) est le seul gagnant aujourd’hui, le taux ayant grimpé de 7,75 % au cours de la dernière journée.

Graphique ADA/USD par TradingView

Après le test du niveau de support à 1,072 $, les traders semblent prêts à faire passer le taux d’ADA aux zones de résistance précédentes. Ainsi, la croissance est soutenue par l’augmentation du volume des transactions, ce qui signifie qu’il y a de fortes chances d’obtenir un prix encore plus élevé.

Si cela se produit, le niveau le plus proche où un retour en arrière est possible est la marque violette à 1,932 $.

Cardano se négocie à 1,519 $ au moment de la presse.

LUNA/USD

LUNA a suivi le déclin du Bitcoin (BTC), et son taux a baissé de 5,40%.

Graphique LUNA/USD par Trading View​​​​​​

Sur le graphique journalier, LUNA n’a pas pu tester la zone vitale autour de 90 $. Si la pression des baissiers se poursuit et que les acheteurs ne peuvent pas maintenir la barre des 80 dollars, on peut s’attendre à une baisse continue jusqu’au niveau de support récent à 70,48 dollars, où se trouve également la zone la plus liquide.

LUNA se négocie à 81,22 $ au moment de mettre sous presse.

SOL/USD

Solana (SOL) a suivi le déclin de LUNA, en baisse de 5,38%.

Graphique SOL/USD par Trading View

Malgré la baisse des prix, SOL se négocie dans une fourchette étroite entre la zone la plus liquide autour de 159 $, qui sert la résistance et le support à 130 $. Pour le moment, le taux se situe au milieu du canal, ce qui signifie que ni les haussiers ni les baissiers ne dominent. Cependant, si le prix ne peut pas revenir à 150 $ sous peu et se fixer au-dessus, il y a une chance de voir bientôt le test du niveau de support.

SOL se négocie à 143,05 $ au moment de la presse.

DOGE/USD

Les meme coins n’ont pas pu résister à la chute du marché, et le taux de DOGE a baissé de près de 5%.

Graphique DOGE/USD par Trading View

Après que le taux ait presque testé le niveau de résistance à 0,2204 $, les traders ont pris l’initiative et ont commencé à pousser le prix avec plus d’urgence. Pour le moment, le taux se situe autour de la zone la plus liquide autour de 0,17 $. Si la bougie quotidienne se fixe en dessous de 0,16 $, on pourrait s’attendre à une chute à 0,10 $ bientôt.

DOGE se négocie à 0,1687 $ au moment de la presse.

SHIB/USD

Le taux de SHIB a baissé de 3,78% depuis hier.

Graphique SHIB/USD par TradingView

SHIB n’a pas pu maintenir la zone au-dessus de 0,000030 $ après avoir testé la barre des 0,000033 $. Si rien ne change, la pression des vendeurs pourrait continuer et déplacer le prix au niveau récent à 0,00002537 $. Un tel scénario est d’actualité jusqu’à la fin de la semaine.

SHIB se négocie à 0,00002903 $ au moment de mettre sous presse.