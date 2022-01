Les avocats déclarent que Ripple cause plus de problèmes à la SEC que quiconque dans le domaine de la cryptomonnaie, y compris Elon Musk | Cryptomonnaie

Le géant des paiements Ripple a causé plus de problèmes à la SEC que quiconque dans l’industrie de la crypto-monnaie.

Le chef de la politique de la US Blockchain Association a déclaré que Ripple menait le combat le plus dur de sa carrière.

Ripple a récemment remporté une victoire devant le tribunal lorsque la juge Sarah Netburn a demandé à la SEC de révéler des documents sur le discours de Hinman.

Les analystes estiment que le prix Ripple se consolide actuellement à l’intérieur d’un triangle symétrique potentiel, objectif fixé à 2,31 $.

Les partisans estiment que le résultat de l’affaire SEC contre Ripple a des conséquences pour l’ensemble de l’écosystème de la crypto-monnaie. Ripple est impliqué dans une bataille avec la SEC depuis décembre 2020, et le géant des paiements a remporté une victoire dans une récente décision du juge Netburn.

Les analystes prédisent une hausse des prix Ripple après la victoire dans une récente décision de justice

Jake Chervinsky, responsable de la politique à la US Blockchain Association, une société de défense de la cryptomonnaie, félicite Ripple de continuer à se défendre contre les allégations de la Securities & Exchange Commission (SEC).

Chervinsky est considéré comme un expert de la réglementation crypto. L’avocat estime que Ripple a causé le plus de problèmes à la SEC, plus que tout autre projet de crypto-monnaie et Elon Musk, PDG de Tesla.

Chervinsky a été cité comme disant:

Peu importe votre point de vue sur Ripple, deux choses semblent claires : ils causent plus de problèmes à la SEC que n’importe qui dans le domaine de la cryptomonnaie, peut-être plus que n’importe qui, y compris Elon. [Musk, CEO of Tesla and SpaceX]. Ils sont le principal différend sur le droit des valeurs mobilières, ne serait-ce que parce qu’ils se battront jusqu’à la mort contrairement à ceux qui ont cédé et réglé.

La lutte juridique de Ripple avec le régulateur a créé un précédent pour l’ensemble de l’industrie de la cryptomonnaie.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ripple et prédit une hausse du prix de l’altcoin. @DaCryptoGeneral, analyste et trader de crypto-monnaie, estime que le prix Ripple se consolide actuellement à l’intérieur d’un triangle symétrique potentiel. L’analyste s’attend à un changement important du prix Ripple et a fixé un objectif de 2,31 $ pour l’altcoin.

$XRP (1D); le prix se consolide actuellement à l’intérieur d’un triangle symétrique potentiel.

Je m’attends à une forte hausse des prix une fois la cassure du triangle symétrique confirmée, le prix remontera au niveau clé autour de 2,31 $ en tant que cible du triangle symétrique pic.twitter.com/iL1sPR55wy – CRYPTO GÉNÉRAL (@DaCryptoGeneral) 17 janvier 2022

Les analystes de Netcost-Security notent que la tendance des prix Ripple semble haussière et que l’altcoin pourrait atteindre 1 $.