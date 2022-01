Lancement de la mise à niveau Ethereum EIP-1559 sur Polygon pour graver MATIC | Cryptomonnaie

La mise à niveau d’Ethereum qui a introduit un mécanisme de combustion partielle des frais de réseau en août de l’année dernière a été lancée sur le réseau de mise à l’échelle de couche deux Polygon.

La mise à niveau EIP-1559 d’Ethereum a été livrée avec son hard fork de Londres l’été dernier et a été un succès en termes de prévisibilité des prix du gaz et de consommation des frais de réseau. La mise à niveau a maintenant été lancée sur le réseau de mise à l’échelle de couche deux Polygon dans le but d’améliorer la «visibilité des frais». Il a été mis en ligne il y a environ une heure au bloc 23850000.

L’équipe Polygon a annoncé la date de mise à niveau le 17 janvier, suite à son déploiement réussi sur le testnet de Mumbai.

La mise à niveau EIP-1559 introduit le même mécanisme de consommation de redevances dans Polygon, entraînant la destruction des jetons MATIC. Elle supprime également la méthode d’enchères au premier prix pour le calcul des redevances de réseau, qui conduit à de meilleures estimations des coûts mais ne réduit pas les prix du gaz.

« La gravure est une affaire en deux étapes qui commence sur le réseau Polygon et se termine sur le réseau Ethereum. »

L’équipe a déclaré que, tout comme Ethereum, l’offre de MATIC est susceptible de devenir déflationniste avec 0,27% de l’offre totale brûlée chaque année selon les estimations. Il existe une offre fixe de 10 milliards de jetons MATIC, dont 6,8 milliards actuellement en circulation.

« La pression déflationniste profitera à la fois aux validateurs et aux délégants car leurs récompenses pour le traitement des transactions sont libellées en MATIC », a-t-il ajouté avant de déclarer que la mise à niveau réduirait également le spam et la congestion du réseau.

Bien qu’il s’agisse d’un réseau de couche deux, Polygon a récemment souffert de sa propre crise du gaz. Plus tôt ce mois-ci, les frais de gaz de Polygon ont monté en flèche selon Dune Analytics, ce qui a empêché certains validateurs de soumettre des blocs. L’augmentation de la demande était due à un jeu d’agriculture de rendement DeFi appelé Sunflower Land qui récompensait les premiers utilisateurs avant que les degens ne perdent tout intérêt.

Depuis sa mise en ligne sur Ethereum il y a environ six mois, la mise à niveau a entraîné la combustion de 1,54 million d’ETH à ce jour selon le tracker de gravure. Aux prix actuels des ETH, cela équivaut à environ 5 milliards de dollars. Le tracker prédit également que l’émission d’Ethereum deviendra déflationniste de -2,5% par an une fois que « la fusion » aura lieu et que la preuve de participation deviendra le principal mécanisme de consensus pour le réseau.

Les prix MATIC ont chuté de 9% le jour de la chute à 2,22 $ au moment de la rédaction selon CoinGecko.