Le prix du bitcoin ne trouve pas sa place, mais les fondamentaux du BTC inspirent confiance aux commerçants | Cryptomonnaie

Les données montrent que les traders sont toujours confiants quant au prix du BTC, car la prime à terme et les autres fondamentaux ne montrent aucun signe de tension.

Le crash soudain de Bitcoin (BTC) le 10 janvier a fait chuter le prix en dessous de 40 000 $ pour la première fois en 110 jours et ce fut un signal d’alarme pour les traders à effet de levier. 1,9 milliard de dollars de contrats à terme longs (achat) ont été liquidés cette semaine-là, faisant chuter le moral des commerçants.

L’indice crypto « Fear & Greed », qui va de 0 « peur extrême » à 100 « cupidité », a atteint 10 le 10 janvier, son niveau le plus bas depuis le crash de mars 2020. L’indicateur mesure le sentiment des commerçants en utilisant la volatilité historique, la dynamique du marché, le volume, la domination du Bitcoin et les médias sociaux.

Comme d’habitude, la panique s’est avérée être une opportunité d’achat car la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie a augmenté de 13,5 %, passant d’un creux de 1 850 milliards de dollars à 2 100 milliards de dollars en moins de trois jours.

Actuellement, les investisseurs semblent digérer les données économiques de cette semaine qui montrent que les ventes au détail aux États-Unis en décembre 2021 ont diminué de 1,9 % par rapport au mois précédent.

Les investisseurs ont des raisons de s’inquiéter de la stagflation, un scénario où l’inflation s’accélère malgré l’absence de croissance économique. Cependant, même si cela prouve finalement que la rareté numérique de Bitcoin est une caractéristique positive, les marchés se réfugieront toujours avec tout actif jugé sûr. Ainsi, la première vague sera potentiellement dommageable pour les crypto-monnaies.

Principaux gagnants et perdants hebdomadaires le 17 janvier. Source : Nomics

Le prix du bitcoin est resté stable au cours des sept derniers jours, sous-performant le gain de 7 % du marché des altcoins. Une partie de ce mouvement inhabituel peut s’expliquer par les plates-formes d’applications décentralisées de couche 1 affichant une performance positive qui a été tirée par Fantom (FTM), Cardano (ADA), Near Protocol (NEAR) et Harmony (ONE).

Loopring (LRC), un protocole ouvert zkRollup pour les échanges décentralisés sur Ethereum, a présenté la pire performance de la semaine. Le volume DEX utilisant le protocole a culminé à 30 millions de dollars par jour début décembre 2021, mais il est maintenant proche de 6 millions de dollars. Pendant ce temps, Dfinity (ICP) et Chainlink (LINK) s’ajustent après un rallye de 40% ou plus au cours des 10 premiers jours de 2022.

La prime de Tether et la prime à terme ont bien résisté

La prime ou la remise OKEx Tether (USDT) mesure la différence entre les transactions peer-to-peer (P2P) basées en Chine et le dollar américain officiel. Les chiffres supérieurs à 100% indiquent une demande excessive d’investissement en crypto-monnaie. D’un autre côté, une remise de 5 % indique généralement une forte activité de vente.

Prime peer-to-peer OKEx USDT contre USD. Source : OKEx

L’indicateur Tether a atteint un creux de 3% le 31 décembre, ce qui est légèrement baissier mais pas alarmant. Cependant, cette mesure a enregistré une remise décente de 2% au cours de la semaine dernière, signalant qu’il n’y a pas de vente de panique de la part des commerçants basés en Chine.

Pour prouver davantage que la structure du marché de la cryptomonnaie a tenu, les commerçants devraient analyser la prime des contrats à terme Bitcoin du CME. Cette métrique analyse la différence entre les contrats à terme à plus long terme et le prix au comptant actuel sur les marchés réguliers.

Chaque fois que cet indicateur s’estompe ou devient négatif, c’est un drapeau rouge alarmant. Cette situation est également connue sous le nom de déport et indique qu’un sentiment baissier est présent.

Prime de contrat à terme de 2 mois BTC CME contre Bitcoin/USD. Source : TradingView

Ces contrats à mois fixe se négocient généralement avec une légère prime, ce qui indique que les vendeurs demandent plus d’argent pour retenir les règlements plus longtemps. En conséquence, les contrats à terme devraient se négocier avec une prime de 0,5 % à 2 % sur des marchés sains, une situation connue sous le nom de contango.

Remarquez comment l’indicateur est devenu négatif le 9 décembre alors que Bitcoin s’échangeait en dessous de 49 000 $, mais il a quand même réussi à maintenir un nombre légèrement positif. Cela montre que les traders institutionnels affichent un manque de confiance, même s’il ne s’agit pas encore d’une structure baissière.

Considérant que la capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est en baisse de 9,5% à ce jour, la structure du marché s’est plutôt bien tenue. La prime à terme CME serait devenue négative s’il y avait eu une demande excessive de vendeurs à découvert.

À moins que ces fondamentaux ne changent de manière significative, il n’y a pas encore suffisamment d’informations disponibles pour soutenir les appels à un prix Bitcoin inférieur à 40 000 $.