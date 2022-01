First Mover Asia: Bitcoin est parti en vacances et pourrait encore baisser | Cryptomonnaie

Ether et la plupart des autres altcoins chutent également au milieu de nouvelles mauvaises nouvelles pour l’économie mondiale.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché : Bitcoin est tombé en dessous de 42 000 $ ; l’éther et la plupart des autres altcoins majeurs ont également chuté.

Note de l'éditeur: En raison des vacances américaines de Martin Luther King, First Mover Asia remplace une chronique récente sur DeFi par Michael Casey, directeur du contenu de CoinDesk, à la prise habituelle du technicien.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 42 140 $ -2,5 %

Éther (ETH) : 3 209 $ -4,5 %

Marchés

S&P 500 : 4 662 $ + 0,08 %

DJIA : 35 911 $ -0,5 %

Nasdaq : 14 893 $ + 0,5 %

Or : 1 817 $ -0,2 %

Mouvements du marché

Tableau des prix du Bitcoin au cours des dernières 24 heures (CoinDesk)

Les prix de la crypto ont chuté lundi, un jour férié national américain en l’honneur du militant des droits civiques Martin Luther King, et ont montré peu de signes d’inversion de si tôt.

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, est tombé en dessous de 42 000 $, bien qu’au moment de la publication, il était au-dessus de cette marque. Ether a chuté sous les 3 200 $, tandis que la plupart des autres principaux altcoins sont restés dans le rouge.

Les marchés boursiers ont été fermés pendant les vacances, offrant un répit au récent battement de tambour de mauvaises nouvelles qui semble de plus en plus étroitement lié à la tarification de la cryptomonnaie. Le Wall Street Journal a rapporté qu’environ 220 sociétés américaines cotées en bourse avec des capitalisations boursières supérieures à 10 milliards de dollars ont chuté de 20 % par rapport à leurs sommets et que le S&P 500 et le Nasdaq ont baissé de 2,2 % et 4,8 %, respectivement.

Pendant ce temps, un article du New York Times a souligné l’incapacité des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis à suivre le rythme des données sur la variante Omicron du coronavirus, qui a martelé l’économie mondiale.

Pankaj Balani, PDG de la bourse de dérivés crypto Delta Exchange, a déclaré que le bitcoin est susceptible de chuter davantage car la demande d’achat est absente. « Nous ne voyons aucune pêche de fond à ces niveaux, et l’intérêt de posséder un risque de bitcoin d’environ 40 000 $ reste faible », a déclaré Balani à Omkar Godbole de CoinDesk dans un chat WhatsApp. « Nous pourrions retester 40 000 $ et si cela casse, nous pouvons voir une nouvelle série de ventes se concrétiser. »

Colonne

Hors des graphiques : DeFi Rebound : la valeur totale verrouillée augmente malgré le recul des autres prix de la cryptomonnaie. (Par Michael Casey)

Au milieu de la faiblesse du bitcoin et d’autres actifs crypto au cours de la dernière partie de 2021 et du début de 2022, il y a eu une contre-performance anormale du secteur de la finance décentralisée (DeFi). Les dernières semaines ont vu un modeste rebond de la valeur totale verrouillée, une mesure de la valeur de l’actif numérique qui a été garantie pour les prêts dans le système DeFi. Shuai Hao de CoinDesk m’a préparé ce graphique, basé sur les données de DeFi Pulse, qui montre TVL, exprimée en éther, par rapport à la valeur de l’indice DeFi (DFX) des indices CoinDesk.

Il est trop tôt pour dire si le rebond de TVL inversera de manière significative les baisses des engagements DeFi observées depuis le printemps dernier. Cependant, il est à noter que la valeur a augmenté malgré une quasi-absence de rebond des prix en dollars. Il faudra voir si le secteur peut retrouver l’enthousiasme débridé d’il y a un an, ou si l’air du temps a été perdu au profit des NFT.

