Le prix Ethereum lié à un autre test de la barrière psychologique de 4 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum est positionné pour une autre course au niveau de 4 000 $.

Le fait de ne pas maintenir le support pourrait déclencher une poussée vers de nouveaux plus bas de plusieurs mois.

Les haussiers et les baissiers se battent entre 3 100 $ et 3 300 $.

L’action des prix d’Ethereum est mitigée. La clôture hebdomadaire au-dessus de 3 300 $ était nécessaire pour établir un support et créer un pivot pour pousser plus haut, mais le quotidien affiche une faiblesse alors que les vendeurs poussent Ethereum en dessous des corps de chandelier des trois derniers jours.

Le prix Ethereum cherche un retour à 4 000 $ mais doit d’abord rester au-dessus de 3 000 $

L’action sur les prix d’Ethereum a été intense du côté des ventes au cours de la session de lundi. Les vendeurs ont poussé Ethereum au plus bas de vendredi dernier et ne semblent pas s’arrêter de si tôt. En conséquence, le Tenkan-Sen quotidien à 3 170 $ est probablement la cible des baissiers.

Le Tenkan-Sen est le niveau de support final pour les prix haussiers d’Ethereum. Si cela échoue, un autre trajet vers 2 500 $ est à venir. Cependant, il reste un soutien important entre 3 000 $ et 3 300 $. L’expansion de Fibonacci de 161,8, le retracement de Fibonacci de 61,8% et Tenkan-Sen partagent cette zone de valeur de 3 000 $ à 3 300 $, donc tout mouvement à travers elle ne sera probablement pas facile.

Un grand signe d’avertissement pour les prix haussiers d’Ethereum sur le graphique journalier est la divergence baissière cachée entre l’indice composite et le graphique en chandeliers. Notez les sommets inférieurs et les clôtures inférieures sur le graphique en chandeliers par rapport aux sommets supérieurs de l’indice composite. La divergence baissière cachée est un signe avant-coureur que la tendance haussière actuelle se terminera probablement et reprendra une tendance baissière plus large.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, il convient d’accorder de l’importance au délai plus long. Malgré la nature baissière du chandelier quotidien actuel, la clôture hebdomadaire du chandelier de la semaine dernière a été très haussière et favorable à l’inversion d’Ethereum et à la poursuite de sa tendance haussière globale.