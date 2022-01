Bitcoin et autres cryptos veulent dissoudre les autorités centrales : l’humanité en est-elle capable ? [Video] | Cryptomonnaie

L’orientation future de la blockchain se révèle rapidement, et elle aura des ramifications pour une variété d’industries au-delà de la finance, son premier coup de circuit.

La technologie Blockchain, qui est à l’origine la base des crypto-monnaies comme Bitcoin, et peut maintenant être utilisée dans un large éventail d’entreprises, est simplement un grand livre virtuel capable d’enregistrer et de valider de grands volumes de transactions numériques.

La question est de savoir s’il y a suffisamment d’impulsion pour le changement pour s’adapter à son utilisation – et ce changement sera-t-il suffisamment marqué pour renverser le pouvoir que les autorités centrales détiennent dans tant de domaines de notre vie ?

Si l’industrie des services financiers est un indicateur, il semble certainement qu’il y ait un changement rapide soufflant à travers les anciennes normes établies

Bien qu’il ait chuté d’un niveau record en 2018, le financement annuel des startups blockchain a plus que quadruplé depuis 2017, par rapport à ses origines dans la banque et les crypto-monnaies.

Selon l’outil de dimensionnement du marché de CB Insights, les dépenses annuelles pour toutes les solutions de blockchain atteindront plus de 16 milliards de dollars d’ici 2023.

La blockchain a des utilisations dans un large éventail de domaines, y compris l’assurance, les jeux d’argent et même la marijuana.

Cependant, en raison du succès de son utilisation avec Bitcoin, le potentiel de la blockchain en dehors de la finance a été obscurci pour les investisseurs et les entrepreneurs pendant des siècles. Ils ne font que rattraper toutes les applications possibles pour les blockchains.

Des registres transparents et vérifiables de données de transaction ont des applications presque illimitées, grâce à la base décentralisée des blockchains, qui élimine le besoin d’une surveillance centrale et les rend imperméables à la fraude.

L’ouverture et l’authenticité accrues que la blockchain apporte à l’écosystème de l’information numérique suscitent un intérêt croissant pour la technologie de la blockchain dans un large éventail d’industries et de domaines politiques.

Certaines des façons les plus avant-gardistes d’utiliser la blockchain à leur avantage aujourd’hui.

Le secteur financier est loin devant lorsqu’il s’agit d’utiliser déjà la blockchain dans un certain nombre d’applications.

Par exemple, le Credit Suisse utilise la technologie blockchain pour régler les transactions boursières américaines en partenariat avec la société Paxos basée à New York.

JPMorgan Chase, d’autre part, a lancé le JPM Coin, qu’il prévoit d’utiliser pour rendre les transferts entre comptes institutionnels plus transparents.

D’autres institutions financières, telles que Goldman Sachs et Citigroup, se sont essayées à la technologie blockchain.

Tous les éléments ci-dessus sont expérimentés en utilisant la blockchain Axcore d’Axoni pour effectuer un test de transfert d’équité transparent entre eux.

D’une manière générale, la blockchain a le potentiel de perturber totalement le secteur bancaire de plus de 5 milliards de dollars en désintermédiant les services fondamentaux fournis par les banques, tels que les paiements, la compensation et le règlement.

Le financement des transactions transfrontalières génère chaque année 224 milliards de dollars de revenus de paiements pour les banques.

La technologie Blockchain fournit une méthode sûre et peu coûteuse de transfert d’argent qui élimine le besoin de vérification par un tiers et réduit le temps de traitement par rapport aux virements bancaires conventionnels.

Des entreprises comme Santander et Western Union travaillent avec Ripple pour rendre les paiements transfrontaliers plus efficaces.

Ripple compte plus de 300 clients.

Sa solution xCurrent offre un protocole de communication bidirectionnel pour les banques, permettant la messagerie et le règlement en temps réel.

.

La banque centrale de Suisse a utilisé la technologie de grand livre distribué de R3 pour un projet pilote visant à régler de grosses transactions entre institutions financières utilisant des devises numériques.

R3 est un acteur important de la technologie des registres distribués pour les banques à l’avenir.

La blockchain sera utilisée par les banques pour tout, du financement commercial au client KYC et à la prévention de la fraude – la technologie blockchain remodèle également le monde du commerce des actions et des fonds spéculatifs.

Récemment, de nouvelles entreprises axées sur la blockchain tentent d’automatiser et de protéger le processus de négociation d’actions d’une manière qui n’a été possible avec aucune solution précédente.

La filiale Overstock T.com prévoit d’utiliser la technologie blockchain pour faciliter les transactions boursières en ligne.

La transparence et l’auditabilité sont améliorées en intégrant les registres distribués cryptographiquement sécurisés de la plate-forme tZERO aux opérations de trading en cours.

Les réseaux commerciaux et les échanges existants aideront la blockchain à gagner du terrain sur le marché.

Grâce à Chain, une entreprise de blockchain achetée par Stellar en 2018, le marché boursier du Nasdaq et le système bancaire de Citibank ont ​​été solidement liés.

Le concept de fonds spéculatifs, qui emploie une multitude de commerçants et de quants, est décentralisé par Numerai.

Numerai, sponsorisé par First Round Capital et Union Square Ventures, fournit des informations cryptées à ses milliers de quants dispersés et leur demande de créer des modèles prédictifs, et les meilleurs contributeurs sont récompensés par Numeraire, le jeton de Numerai.

L’approche est ensuite utilisée par Numerai pour construire un méta-modèle de trading.

Un nouveau projet Numerai baptisé Numerai Signals prendra les signaux des modèles formés sur n’importe quel ensemble de données, a révélé la société.

Afin de récompenser « les signaux les plus uniques », la société a mis de côté 50 millions de dollars en jetons Numeraire.

La technologie de blockchain de financement participatif remodèle également le crowdsourcing.

En permettant aux supporters (également appelés « pledgers ») ou aux investisseurs privés d’accéder directement aux artistes et aux entrepreneurs, le secteur du financement participatif a évolué pour aider à « désintermédier » la formation de capital.

BRAID, par exemple, a été le premier grand long métrage à être financé par une « vente publique » de jetons Ethereum blockchain via sa campagne de 1,7 million de dollars sur Weifund.

Une autre forme de financement participatif alimenté par la blockchain est les offres initiales de pièces de monnaie (ICO), dans lesquelles les entreprises vendent des jetons adossés à la crypto-monnaie dans leurs entreprises de la même manière qu’une société cotée en bourse vend les actions.

Afin d’aider les startups blockchain à créer des ICO légales et conformes, des entreprises comme Coinlist – qui est née d’un partenariat entre Protocol Labs et AngelList – introduisent les actifs numériques dans le courant dominant.

Waves, une plate-forme de stockage, de gestion et d’émission d’actifs numériques, et le projet de cryptomonnaie de Republic sont deux autres entreprises se développant dans l’industrie des ICO qui cherchent à permettre aux individus de s’engager dans des ICO pour aussi peu que 10 $. La décentralisation du processus permet

Pledgecamp, est un rival de Kickstarter et Indiegogo, qui renforce la transparence (via des contrats intelligents) et fournit une « assurance Backer ». Lorsque l’objectif de financement d’un projet est atteint, les fonds sont envoyés dans un portefeuille de séquestre et débloqués au fil du temps.

Les investisseurs peuvent suivre l’évolution de leurs fonds et avoir leur mot à dire sur l’évolution du projet, par exemple en votant sur le démarrage ou non d’une nouvelle phase de développement.

Les échanges pour la technologie blockchain des crypto-monnaies causent des ravages sur les marchés des crypto-monnaies.

Enigma, une initiative bien connue dans ce domaine, a le soutien du MIT et de Flybridge Capital.

Catalyst, une plate-forme d’échange et d’investissement décentralisée hors chaîne, a été créée par Enigma dans le but d’éliminer l’exigence d’une chambre de compensation tierce pour faciliter les transactions.

0x, un échange décentralisé basé sur Ethereum est également bien connu.

Dans le domaine des échanges décentralisés, des échanges centralisés comme Binance et Coinbase ont fait des percées, établissant respectivement Binance DEX en 2019 et achetant Paradex en 2018.

L’utilisation de la technologie blockchain a également le potentiel de bouleverser les testaments et les héritages traditionnels.

L’utilisation de contrats intelligents pour les testaments est parfaitement logique car ils sont définis de manière si étroite.

Un litige sur un testament implique parfois des questions sur «l’authenticité» ou si l’interprétation du tribunal correspond aux souhaits du défunt, ainsi que sur la vérification du décès lui-même.

Cependant, l’utilisation de la technologie blockchain simplifiera la découverte d’informations précises, offrira des données de transaction vérifiables et rejettera les affirmations qui ne sont pas étayées par les faits.

La start-up japonaise Zweispace travaille sur un système de testament auto-exécutable basé sur la blockchain qui distribue les actifs d’une fiducie successorale aux bénéficiaires immédiatement après la confirmation du décès du fiduciaire, supprimant ainsi le besoin d’exécuteurs testamentaires et de litiges judiciaires sur la validité d’un testament.

Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas un domaine où la technologie blockchain n’a pas d’impact :

Comptabilité

Prêts et crédit

Assurance

Fabrication automobile

Location et vente de voitures

Ride saluant

Camionnage

Aéronautique et défense

Voyage en avion

Hospitalité

IoT industriel

impression en 3D

Architecture de construction et bâtiment

Immobilier

Gestion de l’énergie

Échanges d’informations sur la santé

Gestion des déclarations

Pharmacie

Recherche et essais cliniques

Documents gouvernementaux et publics

Vote

Suivi des armes à feu

Forces de l’ordre

Courrier fédéral

Transport public

La gestion des déchets

Assistance publique

Commerce de détail et CPG

Commerce électronique

Nourriture et boisson

Cartes cadeaux et programmes de fidélité

Ce n’est que la pointe de l’iceberg, il existe des milliers d’autres domaines où les esprits les plus brillants de la planète s’assurent que la blockchain est appliquée là où elle aura un effet.

Comme nous l’avons vu, certains domaines sont beaucoup plus avancés dans leur mise en œuvre que d’autres.

La profondeur de pénétration dans les industries traditionnelles telles que le droit, l’assurance et la comptabilité montre à quel point la blockchain peut être polyvalente et globale.

Combinée à la technologie de l’IA (intelligence artificielle), dans l’ensemble, l’humanité est tout à fait capable de mettre de côté les autorités centrales et de « défier » les conventions.

La prochaine décennie verra la dissolution du pouvoir des autorités centrales par la simple force du nombre si rien d’autre.

Nous vivons à une époque intéressante.