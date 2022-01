Crypto.com lève le gel des retraits, le CRO reste à risque d’une correction de 15% | Cryptomonnaie

Crypto.com a récemment gelé tous les retraits et certains dépôts après avoir signalé une « activité suspecte ».

Les utilisateurs de Twitter ont signalé des crypto-monnaies manquantes et des retraits malgré 2FA.

Retrait les services ont été récemment restaurés via Tweet de @cryptocom à 1245 EST.

Le prix du CRO peut être soumis à une pression de vente plus forte que d’habitude après des inquiétudes concernant crypto manquante ou volée de Crypto.com ont été signalés. Malgré le retour des services de retrait en ligne, des inquiétudes subsistent.

Le prix de Crypto.com pourrait faire face à une pression de vente intense, les utilisateurs préoccupés par la sécurité et la sûreté

L’action sur les prix de Crypto.com était déjà contrariée par une pression de vente continue et persistante. Par rapport au sommet précédent du 24 décembre 2021, de 0,69 $, le CRO est en baisse de plus de 35 %. Le CRO est en baisse de près de 63 % par rapport au niveau record et devrait bientôt faire face à une autre baisse.

Un support important existe au niveau de prix de 0,45 $ avec le point de contrôle du volume de 2022 et le retracement de Fibonacci de 50 % dans cette zone de valeur. Cependant, au sein du système Ichimoku Kinko Hyo, le prix de Crypto.com est extrêmement baissier sur le graphique journalier.

Toutes les conditions nécessaires à une cassure Ichimoku baissière idéale sont réunies :

Clôture actuelle sous le Cloud. Courant proche sous Tenkan-Sen et Kijun-Sen. Future Senkou Span A ci-dessous Future Senkou Span B. Chikou Span sous les corps des chandeliers et dans un « espace ouvert ».

Un objectif projeté à court terme pour CRO est une zone de support partagée à 0,37 $ où existent le retracement de Fibonacci de 61,8 % et les niveaux d’expansion de Fibonacci de 61,8 %. La probabilité d’une pression de vente soutenue est importante compte tenu des positions neutres de l’indice de force relative et de l’indice composite.

Graphique quotidien CRO/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Ce biais baissier à court terme et ces perspectives ne seront probablement invalidés que si les prix haussiers des CRO peuvent positionner Crypto.com à une clôture égale ou supérieure à la zone de valeur de 0,50 $.