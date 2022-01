Le prix de Cardano franchit la forteresse des traders alors que l’ADA détient des gains de 28% | Cryptomonnaie

Les investisseurs de Cardano ont fait exploser la demande en volume côté achat.

En seulement deux jours de bourse, l’action des prix ADA a augmenté de 21% en valeur.

Attendez-vous à au moins 28 % supplémentaires, car cette percée attirera davantage d’investisseurs.

L’action des prix de Cardano (ADA) a vu des entrées massives de traders dimanche alors qu’ils réussissaient à abattre le mur baissier que les vendeurs à découvert avaient construit à 1,40 $. Les traders ADA ont pu toucher la ligne verte de tendance ascendante à long terme, vitale pour toute tendance haussière à plus long terme du prix de Cardano. Attendez-vous à voir 1,67 $ atteint rapidement et si les marchés peuvent fournir un vent arrière, 1,80 $ ou 2,00 $ seront gagnés d’ici la fin de cette semaine.

Les traders font un coup d’État et détournent l’action des prix ADA avec des traders fuyant la scène

Cette semaine, l’avenir s’annonce prometteur pour l’action des prix de Cardano, car les traders ont réussi à franchir plusieurs niveaux de résistance qui étaient perçus comme presque impossibles à abattre. Mais dimanche, les traders ont cassé la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours, le pivot mensuel et sont revenus au-dessus de la ligne verte de tendance ascendante qui rejouera son rôle de colonne vertébrale de la tendance haussière. Cependant, le mouvement a failli se transformer en piège à traders, car les traders ne pouvaient pas fermer fermement au-dessus de la ligne de tendance ascendante verte, mais un rebond sur le SMA de 55 jours a servi de plate-forme de lancement pour la réaction stellaire que l’ADA effectue ce matin. lors de la session européenne.

À l’avenir, attendez-vous à ce que le premier niveau de profit fondamental pour le prix de l’ADA soit de 1,67 $, le niveau de résistance mensuel R1 et un niveau à plus long terme en cours de définition. Cette zone connaîtra sans aucun doute des prises de bénéfices, mais l’objectif global sera d’environ 1,90 $ et juste en dessous des 200 jours à 1,83 $. Un fondu ici aurait du sens, testant le niveau de support de 1,67 $, avant une autre étape jusqu’à 2,00 $ à moyen terme.

Graphique journalier ADA/USD

Le risque à la baisse pour les traders ADA pourrait s’estomper rapidement et les traders pousseraient à nouveau les traders contre la barrière de 1,40 $. Une cassure de ce niveau entraînerait une accélération des ventes, les haussiers coupant leurs positions à découvert et revenant au même volume côté vente. Cela pourrait alors conduire à une chute possible à 1,00 $. Il s’agit d’un scénario possible à court terme, l’indice de force relative (RSI) augmentant fortement pour atteindre le surachat, car les haussiers manquent d’effet de levier et le RSI très élevé limite les nouveaux gains.