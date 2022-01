Prédiction de prix XRP : ondulation à risque de correction de 25 % | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation voit les traders incapables de détenir 0,78 $ alors que la pression monte à la baisse.

Le prix du XRP pourrait bientôt tester la ligne de tendance de soutien verte avec une éventuelle cassure du fanion à la baisse.

Avec une assistance à distance à 0,70 $, attendez-vous à un test rapide vers 0,58 $.

Les prix Ripple (XRP) se situent dans un fanion serré avec des signaux pointant vers la baisse car les traders sont incapables de maintenir le niveau de support de 0,78 $, qui est en train de se transformer en résistance par les traders. Le plus bas d’aujourd’hui n’est qu’à quelques tiques du côté ascendant du fanion, et pourrait voir des traders mettre le pied sur la pédale de vente et accélérer un mouvement vers le bas. Attendez-vous à une certaine hésitation autour de 0,70 $, mais en fin de compte, le prix voudra voir 0,58 $ comme station finale pour les positions courtes à court terme des baissiers.

Une dévaluation de 25% conviendrait au XRP

Bien qu’un fanion puisse toujours aller dans les deux sens, les traders semblent incapables de maintenir un support à 0,78 $ dans le fanion. Cela doit être perçu comme un signal baissier, ainsi que l’indice de force relative qui s’éloigne de 50 et indique un risque de baisse accru. Le creux d’aujourd’hui a à peine touché le côté ascendant du fanion, ce qui exercera une pression croissante sur les haussiers qui tentent de défendre ce soutien à court terme.

Si les traders ne peuvent pas maintenir l’action des prix XRP le long de ce côté ascendant, attendez-vous à voir un plongeon rapide en deux phases – la première, un arrêt autour de 0,70 $, qui était le plus bas du 10 janvier et signifie donc un nouveau test du plus bas de cette année. Ensuite, attendez-vous à ce que de nouveaux creux soient inscrits au crayon pour l’année, car les baissiers voudront garder leurs gains bloqués jusqu’à 0,58 $, ce qui leur rapporterait 25 % de la valeur. Ce niveau a une signification historique et est également le niveau de support S1 mensuel.

Graphique journalier XRP/USD

Une poussée à la hausse pourrait encore être envisagée lorsque les marchés mondiaux pourront trouver en eux-mêmes le sentiment négatif entourant les perspectives de politique de hausse des taux de la FED pour contenir l’inflation. Attendez-vous une fois que cela se produit à voir un renversement rapide à 0,84 $, le fanion passant à la hausse et le niveau de 0,78 $ maintenant à nouveau le support. Les investisseurs se précipiteront pour repousser l’action des prix vers 0,88 $ – avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours qui gêne – alors que l’indice de force relative (RSI) revient rapidement au-dessus de 50. Le point auquel le 200- jour et le SMA de 55 jours franchi, à 0,95 $, fournit cependant un niveau d’entrée possible pour que les baissiers commencent une riposte.