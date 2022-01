Le prix du Bitcoin est lié à une autre baisse à 40 000 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin subit une pression à la baisse après une série de rejets à 44 088 $.

Le prix BTC prend du recul pour trouver un terrain d’entente permettant aux investisseurs de se réengager dans l’action des prix Bitcoin.

Attendez-vous à un glissement inférieur à 40 000 $ avant de rattacher 44 088 $ et de réserver de nouveaux gains.

L’action des prix du Bitcoin (BTC) voit les traders lutter pour maintenir l’élan positif alors que les baissiers restent fermes à 44 088 $. Pour le moment, 50 000 $ sont encore loin d’être en vue, et les investisseurs s’impatientent de savoir quand le rallye promis de BTC va enfin se déclencher. Attendez-vous à ce que plus d’intérêt commence à s’estomper, les investisseurs retirant leurs fonds et voyant un retour à moins de 40 000 $ avant prix bénéficie d’une remise intéressante.

Attendez-vous à baisser légèrement les prix du Bitcoin – 40 000 $ pourraient être testés

Les traders Bitcoin se font marteler après que plusieurs tentatives pour dépasser 44 088 $ ont été rejetées, les traders se repliant sur leurs positions à chaque tentative. Les baissiers accumulent lentement mais sûrement de plus en plus de volume, ce qui pourrait commencer à peser encore plus sur le prix et le sentiment du BTC. Pour l’instant, les investisseurs voudront attendre pour s’engager davantage ou s’engager dans une vente douce de leur participation dans la crypto-monnaie.

Le prix du BTC commencera à baisser ou à baisser vers 39 780 $, ce qui signifie qu’il reviendra sous la poignée psychologique de 40 000 $. À 39 780 $, le plus bas de septembre entre en jeu et le niveau de support mensuel S1. Comme ce domaine a fait ses preuves en tant que support, attendez-vous à ce qu’il se maintienne à nouveau à partir du 10 janvier, avec cette fois peut-être plus d’investisseurs pesant et faisant remonter l’action des prix vers 50 000 $, car l’indice de force relative (RSI) se négociera profondément dans le survendu. région.

Graphique journalier XRP/USD

Un changement dans le sentiment mondial pourrait être le catalyseur que les participants Bitcoin attendent. Un coup rapide à travers la barrière de 444 088 $ verrait un afflux massif de fonds avec une demande côté achat se tarissant, car les offres ne commencent qu’à des prix plus élevés. Cela ramènerait rapidement le prix du Bitcoin à 48 760 $, à quelques centimètres de 50 000 $. Avec cela, la bonne tendance à la hausse aura commencé pour 2022, avec plus de hausse à venir.