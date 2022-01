L’indicateur technique pointe vers le rebond du prix du Bitcoin | Cryptomonnaie

De même, le bitcoin a atteint un creux et a rebondi d’au moins 25 % suite à la confirmation des croisements négatifs début janvier 2020 et mi-juin 2018.

Les moyennes mobiles sont basées sur des données rétrospectives. Ainsi, sur les graphiques hebdomadaires et mensuels, les croisements baissiers et haussiers peuvent être considérés comme représentant des conditions de survente ou de surachat et le potentiel de rebond des prix et de corrections du marché haussier.