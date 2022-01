Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu et Dogecoin se classent parmi les cryptos les plus populaires | Cryptomonnaie

Selon une enquête menée par Huobi, Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu et Dogecoin sont les principales crypto-monnaies.

Selon les résultats de l’enquête, les investisseurs se tournent vers les crypto-monnaies pour un potentiel d’investissement à long terme.

Les pièces Meme Shiba Inu et Dogecoin font partie des crypto-monnaies socialement dominantes parmi les investisseurs américains.

Les pièces Meme sont devenues courantes parmi les investisseurs américains en 2021 sur la base des résultats d’une enquête de l’échange de crypto-monnaie basé aux Seychelles Huobi. Les plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière ont continué à dominer les conversations sur les réseaux sociaux.

Bitcoin, Ethereum, les cryptos sur le thème de Shiba-Inu jouissent d’une domination sociale

Échange de crypto-monnaie basé aux Seychelles, Huobi a récemment publié son « Crypto Perception Report ». La bourse a d’abord été fondée en Chine et depuis lors, elle a rassemblé des investisseurs du monde entier.

Huobi a interrogé plus de 3000 participants (18 ans ou plus) des États-Unis pour identifier les principales crypto-monnaies et leurs perceptions parmi les investisseurs.

Le rapport révèle que Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu et Dogecoin se classent parmi les principales crypto-monnaies. La domination sociale des pièces de mème comme Shiba Inu et Dogecoin a fait de la crypto-monnaie un courant dominant en 2021. Les investisseurs institutionnels et de détail ont continué à injecter des capitaux dans Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu et Dogecoin tout au long de l’année écoulée.

Shiba Inu a été témoin d’un pic d’utilisateurs alors que les baleines Ethereum continuaient d’accumuler la pièce meme. 40% des participants interrogés se sont tournés vers les crypto-monnaies pour leur potentiel d’investissement à long terme.

Raisons pour lesquelles les gens investissent dans la crypto.

Fait intéressant, un récent rapport des chercheurs de Fidelity a révélé qu’il existe une concurrence entre les pays (adopteurs précoces) de Bitcoin et d’autres au niveau international. Selon les analystes, les pays qui sont les premiers à adopter Bitcoin pourraient être mieux lotis à long terme.

Le rapport lit:

Si l’adoption de Bitcoin augmente, les pays qui sécurisent certains Bitcoin aujourd’hui seront plus compétitifs que leurs pairs.

@ Hayess5178, un analyste et commerçant crypto, a expliqué pourquoi la domination du Bitcoin est la clé des tendances des prix sur les altcoins et les solutions de mise à l’échelle de la couche 1 dans un tweet récent. @ Hayess5178 montre qu’à mesure que la domination de la principale crypto-monnaie augmente, historiquement, les altcoins perdent de la valeur.