Trois raisons de la récente chute du marché de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Après une année de gains et de records, les crypto-monnaies traversent une période de turbulences et le marché est en territoire de peur extrême. Pourquoi n’est-ce pas surprenant ? Il y a eu plusieurs événements majeurs que nous devons mâcher.

Le marché de la cryptomonnaie a souffert d’un certain nombre de facteurs, notamment la répression de l’industrie par la Chine, la décision de la Réserve fédérale d’augmenter les taux d’intérêt, qui a provoqué une vente massive du Nasdaq, et une crise politique au Kazakhstan.

La Chine renforce la répression contre la crypto

Il a fallu plusieurs années au gouvernement chinois pour limiter l’utilisation des monnaies numériques, mais sa dernière répression a interdit toutes les transactions crypto et l’exploitation minière dans le pays.

De nouvelles réglementations chinoises visent les ICO, les échanges de blocs et la spéculation. Dans une dernière mesure visant à restreindre les cryptos, la Chine a ordonné l’arrêt de l’exploitation minière de Bitcoin dans sa province du Sichuan, ainsi que dire aux banques de cesser de prendre en charge les transactions crypto. La banque centrale du pays a interdit toutes les transactions de crypto-monnaie.

Les autorités chinoises sévissent contre la technologie dans le cadre d’un conflit plus large entre le pouvoir public et le pouvoir privé. En 2022, les régulateurs poursuivront probablement leurs activités d’application, soutenant l’objectif du président Xi Jinping de promouvoir la prospérité commune.

Cependant, bien qu’il soit interdit par toute la nation, l’exploitation minière de Bitcoin semble avoir survécu à son plus grand stress test de tous les temps.

Les troubles au Kazakhstan affectent l’exploitation minière mondiale de BTC et suscitent des craintes quant à l’avenir de l’industrie

Les mineurs chinois en exil ont afflué vers le Kazakhstan, un pays qui les a accueillis à bras ouverts, ayant investi des centaines de millions de dollars dans l’extraction de crypto depuis 2019. Le gouvernement du Kazakhstan espérait que son charbon bon marché et abondant – essentiel pour l’exploitation minière – attirerait l’industrie et générer une nouvelle source de revenus.

Selon le Cambridge Center for Alternative Finance, le Kazakhstan est devenu le deuxième plus grand pays au monde pour l’extraction de crypto après que la Chine a réprimé l’industrie en 2021.

Selon l’indice de consommation d’électricité de Cambridge Bitcoin (CBECI), le pays représentait 18,1 % de la distribution mondiale totale des taux de hachage miniers de Bitcoin en août 2021. Seuls les États-Unis étaient un contributeur plus important.

Internet au Kazakhstan a été coupé lors du soulèvement qui a débuté le 2 janvier, provoquant une chute de la puissance de calcul de Bitcoin. Quelques heures après la panne, Larry Cermak de The Block a tweeté que 12% de la puissance de calcul mondiale de Bitcoin avait disparu.

À l’heure actuelle, la connexion Internet du pays a été en grande partie rétablie, de sorte que le hashrate est revenu à la normale.

L’offre de Stablecoins augmente considérablement

Parallèlement à la baisse des prix des crypto-monnaies, nous avons également constaté une augmentation de l’offre de pièces stables. La relation entre le BTC et les stablecoins donne un aperçu de qui a actuellement plus de poids :

Source : CryptoQuaint

Le graphique Stablecoins Supply Ratio (SSR) montre la valeur la plus basse depuis juillet 2021, ce qui signifie un approvisionnement élevé en pièces stables par rapport à la capitalisation boursière de Bitcoin et indique que les investisseurs se tournent vers eux comme une couverture contre la volatilité.

La baisse actuelle est prise au sérieux par la plupart des investisseurs en crypto et devrait se poursuivre à court et à court terme, mais rien de tel que 2018 ne semble être la tendance. À ce stade, je ne m’attends pas à une correction d’un an.

Bitcoin et Ether tombent brièvement en dessous des lignes de support

Pour la première fois depuis septembre, le prix du BTC est tombé en dessous de 40 000 $ lundi. Il se négocie actuellement à environ 42 697 $, en baisse de 0,8 % au cours des dernières 24 heures. Comme je l’ai mentionné dans mon article précédent, la ligne de support critique est à 31 000 $ – si le prix tombe en dessous de ce niveau, alors nous pouvons parler de marché baissier, sinon nous assistons à une correction et il n’y a rien à craindre.

Source : TradingView

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, est également tombée en dessous de 3 000 $. Il se négocie actuellement à environ 3 269 $, en baisse de 2,3 % au cours des dernières 24 heures.

Source : TradingView

Dernières pensées

La réalité de la situation est que, même si c’est difficile à entendre en ce moment, des conditions de marché défavorables comme celles actuelles sont ce qui aide à faire de gros gains sur le marché de la cryptomonnaie. L’achat de hauts ne fait rien pour augmenter vos bénéfices.

Ne laissez pas vos émotions interférer avec vos décisions d’investissement. Beaucoup de gens tombent dans le piège d’attendre le top idéal qu’ils n’agissent jamais et ne vendent jamais. Le but n’est pas d’attraper parfaitement le sommet, mais plutôt de saisir l’essentiel du mouvement. Il n’y a jamais de raison d’avoir peur de tirer profit de vos positions. Juste quelques éléments de réflexion et de recherche préliminaire.

Et enfin, vous pourriez ne pas être aussi préoccupé par la chute actuelle du Bitcoin si vous vous concentrez sur le fait qu’il a grimpé en flèche de plus de 4 500 % au cours des cinq dernières années.