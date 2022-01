L’IRS va forcer les investisseurs NFT à payer des millions d’impôts | Cryptomonnaie

L’industrie NFT a grimpé à 44 milliards de dollars avec les débuts des influenceurs Justin Bieber et Melania Trump.

Les responsables de l’IRS se préparent à une répression contre les investisseurs NFT alors que la saison des déclarations de revenus commence.

Les investisseurs NFT pourraient être soumis à des taxes allant jusqu’à 37% sur les bénéfices de l’art numérique et des objets de collection.

L’industrie des jetons non fongibles a explosé avec des influenceurs comme Justin Bieber et Melania Trump qui ont fait leurs débuts dans les objets de collection et l’art numérique. L’IRS est maintenant prêt à sévir contre l’industrie de la cryptomonnaie de 44 milliards de dollars alors que la saison des déclarations de revenus démarre.

Les investisseurs pourraient payer 34% d’impôts sur les bénéfices de l’art numérique

Les collectionneurs et investisseurs NFT, des influenceurs comme Justin Bieber et Melania Trump ont alimenté un récit haussier pour l’industrie de 44 milliards de dollars. Alors que la saison des déclarations de revenus commence aux États-Unis, l’Internal Revenue Service (IRS) pourrait sévir contre l’industrie NFT.

L’IRS a révélé qu’il était prêt à commencer à percevoir des taxes sur les NFT.

Jarod Koopman, directeur exécutif par intérim des services cyber et médico-légaux à l’IRS, a déclaré:

Nous verrons probablement par la suite un afflux d’évasion fiscale potentielle de type NFT, ou d’autres cas d’évasion fiscale de crypto-actifs.

Les responsables du gouvernement américain ont décidé d’examiner l’industrie NFT et de taxer les investisseurs pour les bénéfices de l’art numérique et des objets de collection. Actuellement, les règles d’imposition sur les NFT ne sont pas claires ; les percepteurs doivent calculer les impôts qu’ils doivent.

James Creech, un avocat fiscaliste basé à San-Francisco aurait déclaré :

Vous ne pouvez pas déclarer les gains ou les pertes parce que l’IRS n’a pas fourni de conseils qui répondent à vos attentes. Plus il est difficile pour les gens d’arriver à une conclusion raisonnable – ou idéalement, une conclusion juste -, plus il est facile de l’ignorer.

Les partisans estiment que l’IRS clarifierait les règles sur la fiscalité NFT pour faciliter la déclaration des impôts avant de lancer une répression contre les défaillants.