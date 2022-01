Prédiction de prix Polkadot : le DOT fournira une opportunité longue de 20 % | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot semble mûr pour un mouvement de 20% s’il peut éliminer deux blocages cruciaux.

Une clôture en chandelier de quatre heures au-dessus de 30,016 $ pourrait être la clé pour déclencher une hausse de 20 % à 35,84 $.

Une ventilation du plancher de support de 23,27 $ invalidera la thèse haussière du DOT.

Le prix Polkadot se prépare à une tendance haussière massive, mais il doit surmonter deux barrières de résistance importantes. Cela permettra au DOT de se rallier sans hésitation à un autre obstacle majeur.

Prix ​​Polkadot et ses perspectives haussières

Le prix de Polkadot a augmenté de 25 % entre le 10 janvier et le 15 janvier, établissant un sommet à 28,39 $, juste en dessous de la barrière de résistance hebdomadaire à 28,84 $. Le DOT a échoué en raison de la présence de la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 28,17 $.

En conséquence, le prix de Polkadot a chuté de 7 % pour atteindre son niveau actuel – 26,66 $. À l’avenir, les investisseurs peuvent entrer prématurément ici ou attendre un retournement de la barrière de résistance hebdomadaire à 28,84 $ et du SMA de 200 jours à 29,90 $ – soit environ 30 $ dans un niveau de support.

Cela confirmera le début d’une tendance haussière. Dans ce cas, le DOT déclenchera probablement un rallye haussier qui reteste la barrière de résistance hebdomadaire à 35,84 $ après une hausse de 20 %. Fait intéressant, ce niveau coïncide avec le SMA de 100 jours, faisant de cette cible un sommet local et un endroit où les investisseurs peuvent enregistrer des bénéfices.

Graphique DOT/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent un peu incertaines pour le prix Polkadot en raison des obstacles de 28,85 $ et de 30 $, un échec à attraper la traction pourrait se retourner contre lui. Si le DOT glisse plus bas, produisant un chandelier de quatre heures près du niveau de support hebdomadaire de 23,27 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.